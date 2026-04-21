Propriété et coût de la vie, les priorités du gouvernement Fréchette
L’accès à la propriété et le coût de la vie seront, ensemble, «une priorité de tous les instants» pour le nouveau gouvernement de Christine Fréchette, promet la nouvelle première ministre.
Mme Fréchette présentait mardi la composition de son conseil des ministres. On note plusieurs nouveaux visages, dont la députée d’Anjou–Louis-Riel, Karine Boivin Roy. Mme Roy hérite du ministère de l’Habitation.
Dans son discours décrivant la mission donnée à chaque ministre, Mme Fréchette a souligné l’importance d’accorder une attention accrue au portefeuille des Québécois.
«Dorénavant, le coût de la vie et l’accès à la propriété doivent être une priorité de tous les instants», a-t-elle dit. «Nous devons étudier tous les scénarios possibles pour réduire les pix de certains biens à la consommation. Et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que les Québécois aient plus d’argent dans leurs poches.»
Plus de pouvoirs aux municipalités pour le logement
La première ministre a notamment promis de donner plus de pouvoirs aux municipalités pour trouver des moyens d’accélérer la mise en chantier de projets résidentiels. Ce sera d’ailleurs la mission première de sa nouvelle ministre de l’Habitation, Karine Boivin Roy, et de Samuel Poulin, nouveau ministre des Affaires municipales.
Christine Fréchette espère ainsi faire du Québec une «économie de propriétaires». Actuellement, le Québec est l’une des provinces avec le taux de locataires le plus élevé, à environ 40%. Ailleurs au Canada, le taux est plus près de 30%.
Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) expérimente d’ailleurs déjà avec de nouvelles propositions en matière de logement. Le projet de loi 22 facilite l’acquisition de terrains par les municipalités, entre autres mesures. Il contient aussi des dispositions particulières au redéveloppement du site de l’ancien hippodrome, délégué à l’organisme GALOPH.
Karine Boivin Roy, jusqu’ici adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, prend du galon dans le nouveau gouvernement. En héritant du dossier de l’Habitation, elle sera responsable de la livraison des unités de logement promis. Sous François Legault, la CAQ avait promis de livrer 9000 logements abordables cette année, soit presque autant qu’au cours des huit dernières années.
Mme Boivin Roy devra aussi gérer l’entente de 1 G$ conclut avec le gouvernement fédéral pour financer la mise à niveau des infrastructures municipales, ainsi que l’application au Québec du programme Maisons Canada.
Mme Fréchette a aussi mandaté les ministres de la Santé (Sonia Bélanger), des Services sociaux (Lionel Carmant) de la Solidarité sociale (Chantal Rouleau) et de la Sécurité intérieure (Ian Lafrenière) pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance.
Services de garde et économie
Outre le logement, la nouvelle première ministre a promis d’améliorer l’accès à des services de garde à faible prix.
«Partout où je me suis déplacée au Québec, les familles m’ont dit qu’il est essentiel d’avoir services de garde à prix réduit. Les mères veulent aller au travail. C’est pourquoi j’ai mandaté la ministre de la Famille pour convertir 5000 places en services de garde non subventionnées en places subventionnées», a-t-elle annoncé.
Cette mesure avait été annoncée en mars dans le dernier budget sous François Legault.
Chantal Rouleau conserve la Solidarité sociale
Outre Mme Boivin Roy, l’autre députée de la CAQ sur l’île de Montréal, Chantal Rouleau, reste aussi au conseil des ministres. Elle conserve le portefeuille de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.
Mme Rouleau a reçu plusieurs critiques au cours des mois, notamment à cause de la grève du milieu communautaire. Les organismes à l’origine de cette grève ont même réclamé son congédiement.
Ex-mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Rouleau demeure aussi ministre responsable de la métropole.
Les ministres et leurs responsabilités
Ian Lafrenière
Ministre de la Sécurité intérieure
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Vice-premier ministre
Eric Girard (député de Groulx)
Ministre des Finances
Ministre responsable des Infrastructures
Sonia LeBel
Ministre de l’Éducation
Leader parlementaire adjointe du gouvernement
Bernard Drainville
Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie
Ministre responsable de la Stratégie maritime
Sonia Bélanger
Ministre de la Santé
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Simon Jolin-Barrette
Ministre de la Justice
Ministre responsable des Affaires constitutionnelles
France-Élaine Duranceau
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Mathieu Lacombe
Ministre de la Culture et des Communications
Jean-François Roberge
Ministre de la Langue française
Ministre responsable de la Francophonie canadienne
Ministre responsable de la Laïcité
Ministre responsable des Institutions démocratiques
Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels
Jean Boulet
Ministre du Travail
Ministre responsable des Relations canadiennes
François Bonnardel
Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Leader parlementaire du gouvernement
Kateri Champagne Jourdain
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Pascale Déry
Ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Martine Biron
Ministre de l’Enseignement supérieur
Ministre responsable de la Condition féminine
Samuel Poulin
Ministre des Affaires municipales
Catherine Blouin
Ministre de la Famille
Donald Martel
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Christopher Skeete
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
Ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise
Ministre responsable de la Lutte contre le racisme
Benoit Charette
Ministre des Transports et de la Mobilité durable
Amélie Dionne
Ministre du Tourisme
Jean-François Simard
Ministre de l’Emploi
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Chantal Rouleau
Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
Lionel Carmant
Ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance
Karine Boivin Roy
Ministre responsable de l’Habitation
Kariane Bourassa
Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
Mathieu Lévesque
Ministre responsable de la Jeunesse
Ministre délégué aux Régions
Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean
Ministre délégué au Développement économique régional
Daniel Bernard
Ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Yves Montigny
(Participant) Président du caucus du gouvernement
François Jacques
(Participant) Whip en chef du gouvernement