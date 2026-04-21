Propriété et coût de la vie, les priorités du gouvernement Fréchette

L’accès à la propriété et le coût de la vie seront, ensemble, «une priorité de tous les instants» pour le nouveau gouvernement de Christine Fréchette, promet la nouvelle première ministre.

Mme Fréchette présentait mardi la composition de son conseil des ministres. On note plusieurs nouveaux visages, dont la députée d’Anjou–Louis-Riel, Karine Boivin Roy. Mme Roy hérite du ministère de l’Habitation.

Dans son discours décrivant la mission donnée à chaque ministre, Mme Fréchette a souligné l’importance d’accorder une attention accrue au portefeuille des Québécois.

«Dorénavant, le coût de la vie et l’accès à la propriété doivent être une priorité de tous les instants», a-t-elle dit. «Nous devons étudier tous les scénarios possibles pour réduire les pix de certains biens à la consommation. Et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que les Québécois aient plus d’argent dans leurs poches.»

Plus de pouvoirs aux municipalités pour le logement

La première ministre a notamment promis de donner plus de pouvoirs aux municipalités pour trouver des moyens d’accélérer la mise en chantier de projets résidentiels. Ce sera d’ailleurs la mission première de sa nouvelle ministre de l’Habitation, Karine Boivin Roy, et de Samuel Poulin, nouveau ministre des Affaires municipales.

Christine Fréchette espère ainsi faire du Québec une «économie de propriétaires». Actuellement, le Québec est l’une des provinces avec le taux de locataires le plus élevé, à environ 40%. Ailleurs au Canada, le taux est plus près de 30%.

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) expérimente d’ailleurs déjà avec de nouvelles propositions en matière de logement. Le projet de loi 22 facilite l’acquisition de terrains par les municipalités, entre autres mesures. Il contient aussi des dispositions particulières au redéveloppement du site de l’ancien hippodrome, délégué à l’organisme GALOPH.

Karine Boivin Roy, jusqu’ici adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, prend du galon dans le nouveau gouvernement. En héritant du dossier de l’Habitation, elle sera responsable de la livraison des unités de logement promis. Sous François Legault, la CAQ avait promis de livrer 9000 logements abordables cette année, soit presque autant qu’au cours des huit dernières années.

Mme Boivin Roy devra aussi gérer l’entente de 1 G$ conclut avec le gouvernement fédéral pour financer la mise à niveau des infrastructures municipales, ainsi que l’application au Québec du programme Maisons Canada.

Mme Fréchette a aussi mandaté les ministres de la Santé (Sonia Bélanger), des Services sociaux (Lionel Carmant) de la Solidarité sociale (Chantal Rouleau) et de la Sécurité intérieure (Ian Lafrenière) pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance.

Services de garde et économie

Outre le logement, la nouvelle première ministre a promis d’améliorer l’accès à des services de garde à faible prix.

«Partout où je me suis déplacée au Québec, les familles m’ont dit qu’il est essentiel d’avoir services de garde à prix réduit. Les mères veulent aller au travail. C’est pourquoi j’ai mandaté la ministre de la Famille pour convertir 5000 places en services de garde non subventionnées en places subventionnées», a-t-elle annoncé.

Cette mesure avait été annoncée en mars dans le dernier budget sous François Legault.

Chantal Rouleau conserve la Solidarité sociale

Outre Mme Boivin Roy, l’autre députée de la CAQ sur l’île de Montréal, Chantal Rouleau, reste aussi au conseil des ministres. Elle conserve le portefeuille de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

Mme Rouleau a reçu plusieurs critiques au cours des mois, notamment à cause de la grève du milieu communautaire. Les organismes à l’origine de cette grève ont même réclamé son congédiement.

Ex-mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Rouleau demeure aussi ministre responsable de la métropole.

Les ministres et leurs responsabilités

Ian Lafrenière

Ministre de la Sécurité intérieure

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Vice-premier ministre

Eric Girard (député de Groulx)

Ministre des Finances

Ministre responsable des Infrastructures

Sonia LeBel

Ministre de l’Éducation

Leader parlementaire adjointe du gouvernement

Bernard Drainville

Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Ministre responsable de la Stratégie maritime

Sonia Bélanger

Ministre de la Santé

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Simon Jolin-Barrette

Ministre de la Justice

Ministre responsable des Affaires constitutionnelles

France-Élaine Duranceau

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications

Jean-François Roberge

Ministre de la Langue française

Ministre responsable de la Francophonie canadienne

Ministre responsable de la Laïcité

Ministre responsable des Institutions démocratiques

Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels

Jean Boulet

Ministre du Travail

Ministre responsable des Relations canadiennes

François Bonnardel

Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Leader parlementaire du gouvernement

Kateri Champagne Jourdain

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Pascale Déry

Ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Martine Biron

Ministre de l’Enseignement supérieur

Ministre responsable de la Condition féminine

Samuel Poulin

Ministre des Affaires municipales

Catherine Blouin

Ministre de la Famille

Donald Martel

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Christopher Skeete

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

Ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Benoit Charette

Ministre des Transports et de la Mobilité durable

Amélie Dionne

Ministre du Tourisme

Jean-François Simard

Ministre de l’Emploi

Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Chantal Rouleau

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance

Karine Boivin Roy

Ministre responsable de l’Habitation

Kariane Bourassa

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Mathieu Lévesque

Ministre responsable de la Jeunesse

Ministre délégué aux Régions

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Ministre délégué au Développement économique régional

Daniel Bernard

Ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Yves Montigny

(Participant) Président du caucus du gouvernement

François Jacques

(Participant) Whip en chef du gouvernement