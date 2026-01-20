9000 logements abordables construits au Québec en 2026

La Résidence Des Ateliers est située dans l’immeuble nouvellement construit au coin de la rue Saint-Denis et du boulevard Rosemont. L'immeuble de logements abordables a été inauguré en 2023.

Le Québec s’apprête à livrer une quantité impressionnante de logements abordables, selon la Société d’habitation du Québec (SHQ). Environ 9000 logements abordables devraient être construits en 2026, soit plus du double de l’an dernier.

Ce chiffre représente une augmentation de 125 % par rapport à l’année précédente, où 3993 unités avaient été livrées, souligne la SHQ. C’est aussi presque autant que tout ce qui a été construit depuis l’arrivée de la Coalition Avenir Québec au gournement en 2018 (10 400 logements abordables entre 2018 et 2025).

Certains de ces logements bénéficieront du Programme de supplément au loyer, permettant aux ménages à faible revenu de ne consacrer que 25% de leurs revenus au logement. La SHQ n’a pas précisé combien.

Selon le gouvernement, cette augmentation est le fruit des divers assouplissements mis en place par la CAQ. Le gouvernement a notamment en permettant le financement public d’unités jusqu’à 50% plus chères que la médiane du marché. Ces unités sont considérées comme du logement abordable «intermédiaires». Jusqu’ici, un logement considéré comme «abordable» ne pouvait dépasser la médiane.

«Depuis 2018, nous avons travaillé de manière innovante et rigoureuse pour améliorer l’offre de logements au Québec. Nous avons signé des ententes pour rapatrier la juste part des sommes dues au Québec en habitation. Nous avons fait évoluer les programmes, lois et règlements pour qu’ils répondent mieux aux besoins actuels du marché. Nous avons ouvert la porte à de nouveaux partenaires qui partagent notre vision inclusive du logement social et abordable. Et les résultats sont au rendez-vous», affirme Caroline Proulx, ministre responsable de l’Habitation et ministre responsable de la Condition féminine.

Inquiétudes concernant la capacité à payer

Même avec l’ajout de 9000 unités de logement considérées comme «abordables», le Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, doute de la capacité réelle des locataires à payer les loyers qui seront demandés. Entre autres, le gouvernement n’a pas précisé combien d’unités seront loués sous la médiane du marché et combien seront des logements «intermédiaires». Elle souligne également que le prix médian d’un loyer est maintenant beaucoup plus élevé qu’il ne l’était il y a quelques années.

«Les loyers abordables sont fixés en fonction du loyer médian du marché privé qui, comme on le sait, explose. Ensuite, avec les modifications récentes apportées [aux programmes finançant le logement abordable], on n’a encore moins l’assurance que ce qu’on compte comme du logement abordable le sera réellement.»

Lundi, le Tribunal administratif du travail (TAL) a fixé à 3,1% la hausse des loyers pour un renouvellement de bail. Le même jour, un syndicat de locataires a manifesté dans les bureaux du tribunal. Le syndicat propose un mouvement d’opposition à toute hausse de loyer afin d’engorger le travail du TAL, ce qui bloquerait temporairement les hausses.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.