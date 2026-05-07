Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit au Canada en 2026?

Les fourchettes de pointage de crédit, alias la cote de crédit, facilitent le travail des locateurs et des institutions financières, comme les banques et les assureurs, mais peuvent compliquer la vie des consommateurs. Alors, à quoi correspond une bonne cote de crédit et qui la détermine?

Il s’agit d’un numéro à trois chiffres entre 300 et 900 qui témoigne de votre historique de paiement et de votre capacité à gérer vos finances, tout en prédisant la probabilité que vous remboursiez vos dettes à l’avenir.

Au Canada, deux agences se partagent le marché: Equifax et TransUnion. Comme chacune utilise sa propre méthodologie, votre pointage peut varier de l’une à l’autre. Rappelez-vous également que la cote fournie par votre banque n’est qu’un indicateur. Chaque prêteur utilise ses propres critères de calcul, auxquels le grand public n’a généralement pas accès.

Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit au Canada?

Equifax considère qu’un pointage entre 660 et 724 est bon, tandis que TransUnion fixe cette catégorie entre 661 et 780. Cela dit, un «bon» pointage est avant tout un score jugé acceptable pour obtenir un prêt standard.

Vous visez des taux d’intérêt encore plus avantageux que la moyenne pour votre hypothèque ou votre prêt automobile? Alors, il vous faut une cote de crédit plus robuste. Equifax considère qu’un pointage entre 725 et 759 est très bon, et que l’excellent se situe au-dessus de 760. Chez TransUnion, l’excellence est atteinte avec un score se situant entre 781 et 900.

Vous pouvez consulter gratuitement votre cote de crédit en ligne de nos jours. Vous pouvez passer par les sites Web d’Equifax ou de TransUnion, mais c’est aussi disponible d’un portail bancaire, car la plupart des banques offrent ce service.

Quelle cote est nécessaire pour acheter une propriété?

À moins que vous ne puissiez payer votre maison au comptant, votre cote de crédit reste le véritable gardien de votre projet. Pour les banques, ce chiffre n’est pas qu’une statistique, c’est votre baromètre de fiabilité. C’est lui qui les protège contre le risque de défaut de paiement et, surtout, c’est lui qui dicte le taux d’intérêt que vous devrez éponger pendant 25 ans.

Pour décrocher un prêt hypothécaire conventionnel, celui qui vous évite de payer une prime d’assurance supplémentaire, la barre est généralement fixée à 680. C’est le seuil de confiance des grandes banques. Plus votre cote est élevée, plus votre taux d’intérêt chute.

Si votre dossier est un peu plus fragile, rien n’est perdu. Le minimum absolu tourne autour de 620. En bas du seuil, vous pouvez vous tourner vers des prêteurs alternatifs spécialisés dans les «dossiers B»… mais attendez-vous à des taux qui reflètent le risque.

Des stratégies porteuses pour bâtir ou rétablir votre cote de crédit

Un pointage de crédit comporte cinq éléments: l’ancienneté du compte, l’historique des paiements, le taux d’utilisation, la mixité des produits, et finalement les nouvelles demandes. Ces éléments n’ont pas tous la même pondération dans le calcul du pointage.

Bref, ce sont les paiements à jour qui valent le plus (35% du calcul). En payant vos dettes à temps, vous montrez aux créanciers que vous gérez bien vos dettes. Et gardez en tête que les paiements manqués ne disparaissent pas de votre dossier de crédit rapidement.

Au deuxième rang (30%) c’est le taux d’utilisation qui s’ajoute à vos habitudes de paiement et influence votre pointage. Il s’agit du pourcentage de crédit utilisé par rapport à l’ensemble de vos limites autorisées (cartes de crédit et les prêts).

Le conseil d’or est d’utiliser au maximum 30% de votre limite totale pour rassurer les prêteurs. C’est pourquoi il est primordial de rembourser le solde de vos cartes le plus possible. Un solde à 0$ est l’idéal pour éviter les frais d’intérêt, mais sachez que tant que vous restez sous la barre des 30%, votre pointage en bénéficiera déjà grandement.

À la troisième position de pondération on retrouve l’ancienneté des vos comptes (15%). Plus vous détenez un compte ouvert et en bon état depuis longtemps, mieux c’est. Cette durée signale aux agences de crédit que vous avez des racines financières profondes au Canada.

En quatrième position, c’est la mixité des produits (10%). Ceci concerne les types de prêts que vous détenez, qu’ils soient rotatifs, comme une carte de crédit, ou fixes comme une hypothèque ou un prêt automobile. Un dossier combinant ces deux formes de crédit envoie un signal beaucoup plus positif aux prêteurs que celui d’un étudiant n’ayant qu’une seule carte à gérer.

Finalement, l’accumulation de demandes de crédit (10%), souvent appelées enquêtes avec impact, peut devenir un signal d’alarme. Une telle enquête se déclenche lorsque vous demandez une nouvelle carte, un prêt ou même lorsque vous signez un bail de location. Plusieurs demandes effectuées dans un court laps de temps peuvent suggérer des difficultés financières. C’est pourquoi on précise souvent que la consultation de votre propre dossier en ligne ou une demande de carte de crédit sécurisée n’ont aucun effet sur votre pointage.

Par ailleurs, les agences reconnaissent que plusieurs demandes hypothécaires effectuées sur une période restreinte correspondent au magasinage du meilleur taux. Ces enquêtes ne comptent généralement que pour une seule et même consultation sur votre dossier.

Les incontournables du pointage de crédit

Vérifiez votre dossier tous les 6 à 12 mois. Des erreurs se glissent régulièrement dans les rapports. Ne laissez pas une information erronée ternir votre cote de crédit à votre insu. D’ailleurs, une demande d’action collective vient d’être déposée contre Equifax et TransUnion à cause de la fréquence des erreurs.

Contestez toute entrée incorrecte. Pour rectifier une erreur, il est préférable de s’adresser directement à Equifax ou TransUnion plutôt qu’à votre institution financière.

Si vous êtes jeune, obtenez une première carte de crédit le plus tôt possible. Le temps joue en votre faveur pour éprouver votre stabilité.

Conservez vos comptes les plus anciens. Plus vous possédez de cartes avec des limites inutilisées, plus votre taux d’utilisation globale sera bas, ce qui est excellent pour votre pointage.

Utilisez toutes vos cartes de crédit, qu’elles soient anciennes ou récentes. Comme ça, l’émetteur ne fermera pas votre compte, ce qui nuirait à l’âge moyen de votre dossier.