Les 4 meilleures cartes de crédit pour rebâtir sa cote au Québec

Avoir accès à une carte de crédit est devenu presque essentiel aujourd’hui. De nombreux établissements n’acceptent plus l’argent comptant, comme c’est le cas au Centre Bell ou pour certains services de transport. De plus, les achats en ligne et certains imprévus rendent souvent la carte de débit insuffisante. Mais les cartes de crédit sont aussi des outils indispensables pour bâtir ou rebâtir votre cote de crédit.

Votre accès au crédit repose sur votre historique, qui témoigne de votre sérieux dans le remboursement de vos dettes et la gestion de vos comptes. Mais alors, quelles sont les meilleures cartes de crédit pour bâtir un premier dossier si vous n’êtes plus étudiant? Et à l’inverse, quelles options s’offrent à vous pour reconstruire vos antécédents si vous avez connu des difficultés financières par le passé?

Pour rebâtir votre cote de crédit, il est nécessaire d’utiliser une carte de crédit avec garantie (ou sécurisée). Ce type de carte exige un dépôt de sécurité que l’émetteur vous remboursera lors de la fermeture du compte, à condition que le solde soit entièrement payé. Toutefois, l’émetteur pourrait utiliser ces fonds pour couvrir votre dette si vous ne réglez pas votre solde.

Bien que les résidents du Québec n’aient pas accès à tous les produits financiers offerts ailleurs au Canada, plusieurs excellentes options de cartes avec garantie demeurent disponibles. Voici celles qui se distinguent actuellement sur le marché québécois.

La carte MastercardMD à approbation garantie de Capital One

Commençons par le produit d’entrée de gamme de Capital One. Cette carte est spécialement conçue pour les personnes n’ayant aucun historique de crédit ou un dossier peu étoffé. Comme son nom l’indique, l’approbation garantie est au cœur de cette offre. Elle ne comporte aucuns frais annuels et le taux d’intérêt est de 21,9% à 29,9%. Notez que dans certains cas, un dépôt de sécurité peut être exigé.

De plus, cette carte regorge d’assurances achat et d’assurances voyage, des avantages fort convoités par les détenteurs de cartes de crédit.

La carte MastercardMD avec garantie de Capital One

Pour les gens ayant une mauvaise cote de crédit, c’est une des cartes qui offrent les meilleures récompenses parmi les cartes de crédit avec garantie. Au Québec, le taux d’intérêt sur le solde impayé est de 21,9%. Dès que vous aurez soumis votre demande, Capital One vous indiquera le montant requis pour le dépôt de sécurité. Celui-ci varie généralement entre 49$ et 200$.

Dans certains cas, Capital One pourrait vous accorder une limite de crédit supérieure à votre dépôt. Cette carte inclut également des assurances voyage, une protection de prix ainsi qu’une garantie prolongée. La seule chose qui manque? Les points de voyage!

La carte de crédit Mastercard Neo

La carte Mastercard Neo est conçue pour vous aider à bâtir votre crédit tout en vous offrant une remise en argent de 1,0% sur l’épicerie et l’essence. Par ailleurs, le signalement de vos activités aux agences d’évaluation du crédit est un service optionnel offert à 7,99$ par mois.

Malgré ces frais, le taux d’intérêt sur le solde impayé est de 19,99% à 25,24% et vous pouvez ajouter une carte supplémentaire à votre compte. De plus, c’est vous qui déterminez votre limite de crédit, puisqu’elle correspond au montant de votre dépôt de sécurité. Avec un dépôt minimal de seulement 50$ et des remises en argent intéressantes, cette carte s’avère un choix judicieux.

La carte sécurisée de KOHO avec le service de renforcement de crédit

La carte KOHO est une carte Mastercard prépayée sans solde minimum requis et il n’y a pas de taux d’intérêt. Le principe est simple: vous déposez une somme allant de 50$ à 500$, laquelle est convertie en limite de crédit. Ensuite vous mettez les fonds sur votre carte KOHO. Chaque mois, vous utilisez votre carte et remboursez votre solde et KOHO informe vos activités à Equifax afin de bâtir un dossier de crédit positif. L’abonnement mensuel au service rendement du crédit est de 10$, mais ce tarif diminue si vous optez pour un forfait supérieur comme le forfait Extra ou Complet.