9 façons de mettre à profit votre remboursement d’impôt

Le remboursement d’impôt, ce moment enivrant où un monde de possibilités semble naître devant nous… Ou peut-être est-ce seulement le printemps. Peu importe, une somme d’argent inattendue est toujours la bienvenue! Mais comment maximiser l’impact du remboursement?

Ces jours-ci, il y a une pénurie de choses abordables. Mais un remboursement fiscal de quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, ça se prend bien. D’ailleurs, ce remboursement pourrait en entraîner d’autres pendant la période des impôts.

Voici donc 9 façons d’optimiser votre remboursement d’impôt.

1. Bâtissez une mise de fonds en la mettant à l’abri du fisc

Si vous avez envie d’acheter votre première maison et que vous n’avez pas de dettes pressantes à payer, votre remboursement fiscal est un cadeau du gouvernement. Envoyez l’argent directement dans un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Ce compte est ciblé pour les résidents entre 18 et 71 ans pour épargner la mise de fonds pour acheter leur première maison.

Toute nouvelle cotisation est à l’abri des impôts jusqu’à 8000$ par an pour un maximum de 15 ans.

Les cotisations annuelles à votre CELIAPP sont déductibles de vos revenus jusqu’à un plafond de 40 000$ à vie. L’idéal est d’utiliser le remboursement fiscal pour le CELIAPP au lieu d’un transfert de vos régime enregistré d’épargne retraite (REER) car les transferts du REER ne sont pas déductibles.

2. Remboursez le capital de votre prêt hypothécaire

Vous êtes déjà propriétaire et vous voulez reprendre votre souffle? Vérifiez auprès du créancier la possibilité d’effectuer un versement supplémentaire à votre hypothèque. Le paiement supplémentaire s’applique directement au capital. Cela signifie que vous remboursez la dette plus rapidement au lieu de rembourser d’abord les intérêts. C’est comme si vous repreniez le contrôle de vos finances et planifiez une hypothèque moindre. Cela pourrait vous sauver de l’argent une seconde fois au renouvellement.

3. Faites croître votre coussin de sécurité

Mettez la monnaie dans un compte que vous ne toucherez pas: c’est votre coussin de sécurité fiscale. Le fonds d’urgence devrait couvrir les dépenses courantes pour au moins trois mois, préférablement six. Pour gagner un peu d’intérêt, mettez votre remboursement d’impôt dans un compte d’épargne à intérêt élevé.

L’important est que les fonds sont disponibles. Vous pourrez les retirer sans pénalité, contrairement à un REER, un CELI ou un CELIAPP.

4. Ouvrir un CELI ou un REER

Si vous êtes débutant dans le monde des comptes d’épargne libres d’impôts (CELI) et des REER, voici l’essentiel.

Tout résident âgé de 18 ans ou plus qui possède un numéro d’assurance sociale (NAS) peut cotiser au CELI jusqu’à 7000$ de revenus nets (déjà imposés) chaque année, plus les droits inutilisés de l’année précédente. Les intérêts générés sont libres d’impôt et vous pouvez retirer les fonds et les intérêts sans pénalité. Mais faites attention: si vous retirez de votre CELI, ça ne diminue pas la limite de 7000$ – ce qui compte c’est ce qui rentre, peu importe ce qui en sort. Également, les cotisations ne sont pas admissibles aux crédits fiscaux.

En revanche, les revenus placés dans un REER sont non imposables et cela peut réduire vos impôts ou vous donner un remboursement l’année suivante. Et si vous preniez le prochain remboursement pour réinvestir dans votre REER? C’est un système efficace pour réutiliser le même argent. Le seul bémol c’est qu’il y a un plafond: vous ne pouvez cotiser plus de 18% de votre salaire, avec une limite dure à 32 490$ (plus les droits inutilisés des années précédentes).

5. Remboursez vos dettes

On connaît le sermon par cœur: il est toujours préférable de verser les sous sur la dette au taux d’intérêt le plus élevé. Prenons un exemple. Vous avez:

un solde de carte de crédit de 1000$ à 20% d’intérêt;

un solde de marge de 5000$ à 10% d’intérêt;

un solde hypothécaire de 50 000$.

Une fois vos paiements mensuels minimum effectués sur les trois financements, il est plus avantageux de verser l’excédent sur la carte. Peu importe son solde, c’est elle qui vous coûte le plus cher en intérêts.

6. Plongez dans le monde des plateformes d’investissement en ligne

Si votre santé financière est déjà aux bons soins de professionnels de l’investissement, votre remboursement d’impôt est un tremplin idéal pour plonger dans le monde boursier, sans inquiétude. Quelques dizaines de dollars peuvent suffire pour s’initier. Avant de vous inscrire à un service, regardez au-delà du branding et choisissez celui qui correspond réellement à vos besoins et à vos moyens.

Et n’oubliez pas d’évaluer les frais de transaction et les coûts de gestion de chacune des plateformes: les frais d’administration peuvent éroder vos rendements. À l’aide des comparateurs de courtiers en ligne, vous pourrez trouver celui dont l’offre est la mieux adaptée à votre profil d’investisseur.

Voici une sélection parmi les meilleurs courtiers en ligne au Canada :

Wealthsimple

Questrade

Desjardins courtage en ligne (Disnat)

Banque Nationale Courtage en direct

BMO ligne d’action

Malgré toutes les bonnes raisons de s’initier à l’investissement boursier, gardez votre sang-froid. Multipliez vos sources d’information et prenez les décisions les plus éclairées possible. Par exemple, vous souvenez-vous de la folie des jetons non fongibles (les NFT) et le Metavers? Les valeurs ont disparu malgré toute la frénésie qui les entourait. Soyez vigilants face aux actions-mèmes, comme le fameux GameStop en 2021. Le marché des titres spéculatifs est extrêmement volatil.

7. Investir directement avec un robot-conseiller

Ces robots utilisent des algorithmes avancés et parfois l’intelligence artificielle pour assurer une gestion passive des portefeuilles. C’est pourquoi les frais de gestion sont généralement plus bas que ceux des portefeuilles gérés par des professionnels. Quant aux courtiers en ligne, ils proposent leurs propres services de robot-conseillers.

Puisque la plupart des robots-conseillers canadiens investissent dans des fonds négociés en bourse (FNB) indiciels, on sort complètement de la logique de sélection d’actions pour viser un rendement qui suit généralement le marché. Ce type de service est donc très intéressant pour tout investisseur cherchant la simplicité.

8. Investissez sur votre personne avec une formation

Ce n’est plus un scoop pour personne: l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences est désormais un processus qui dure toute une vie. Pour beaucoup de gens, l’économie les oblige à changer de métier ou à mettre à jour leurs compétences pour faire face aux progrès de l’IA.

Au niveau des frais de scolarité, plusieurs formations peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt non remboursable, ce qui contribuera au remboursement de l’année suivante. Certes, on fait surtout allusion aux formations spécialement destinées à faire avancer sa carrière, mais ce n’est pas tout. Suivre une formation culinaire en ligne simplement pour le plaisir peut aussi avoir un impact financier positif, ne serait-ce qu’en réduisant les dépenses en restaurants.

Puis, il faut le dire, il n’y a pas que l’argent et le travail dans la vie! Apprendre une nouvelle langue, ça peut complètement changer votre façon de voyager ou de travailler. Tout ajout à votre boîte à outils ne peut qu’avoir d’heureuses conséquences.

9. Investissez dans votre conscience avec un don

Si le cœur vous en dit, utilisez votre retour d’impôt pour redonner. Pour réclamer un crédit non remboursable pour le don sur vos impôts, il suffit de confirmer le don par un reçu officiel de l’organisme de bienfaisance indiquant son numéro d’enregistrement auprès du gouvernement fédéral et/ou provincial. Pour un don jusqu’à 200$, environ 20% à 30% de la somme vous sera remise sous forme de crédit l’année suivante. Après le seuil de 200$, le montant remboursable pourrait dépasser 50% dans certains cas.

Même si ces conseils sont offerts gratuitement, rappelons-nous qu’il n’existe pas de recette miracle capable de couvrir vos circonstances personnelles à 100%. Il faut toujours évaluer vos besoins d’un œil critique. En revanche, il n’y a pas de mal à se permettre une dépense frivole de temps en temps non plus. Au final, tout est une question d’équilibre.