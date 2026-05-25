Travaux à l’échangeur des autoroutes 13 et 520 ce week-end

Les automobilistes et les piétons devront composer avec plusieurs fermetures dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal. Ces entraves, prévues du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2026, s’inscrivent dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) au-dessus de l’autoroute 13 (Chomedey).

Des détours balisés par une signalisation temporaire seront mis en place pour guider les usagers.

Les fermetures débuteront dès le vendredi 29 mai à 21h30. L’autoroute 520 en direction est sera fermée entre la sortie no 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l’entrée en provenance de l’autoroute 13 Nord. L’accès sera rouvert samedi à 3h. Cette même fermeture sera répétée du dimanche 21h30 au lundi 5h.

Entre le samedi 3h et le dimanche 21h30, une seule voie restera ouverte sur ce tronçon. Des épisodes de congestion sont à prévoir durant cette période.

D’autres fermetures s’ajoutent à ce tableau :

– Du vendredi 23 h au dimanche 23h59: fermeture de la 23e Avenue en direction nord, entre la rue Louis-A. Amos et le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est.

– Du samedi 2h au dimanche 21h: fermeture de la bretelle de l’autoroute 13 Sud vers l’autoroute 520 Est.

– Du samedi 3h au dimanche 20h: fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 520 (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction est, entre l’entrée vers l’autoroute 13 Sud et la bretelle en provenance de l’autoroute 13 Nord, ainsi que fermeture de la bretelle de l’autoroute 520 Est vers l’autoroute 13 Nord.

Le passage piétonnier fermé jusqu’à sa reconstruction

Au-delà des fermetures de fin de semaine, le ministère signale également la fermeture permanente, jusqu’à sa reconstruction, du passage pour piétons situé sous l’autoroute 520, dans la continuité de la rue de la Station. Afin de pallier cette interruption, un service de navette sera offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre aux piétons de traverser. Les arrêts seront indiqués par une signalisation temporaire.

Le ministère recommande aux usagers de consulter l’application mobile Québec 511 ou le site web correspondant avant de prendre la route, afin de planifier adéquatement leurs déplacements. Le Ministère insiste également sur l’importance de respecter la signalisation en place, pour la sécurité de tous les usagers ainsi que celle des travailleuses et travailleurs présents sur les chantiers.

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