Les nouvelles cartes des zones inondables sont en retard

Sur l'ensemble de l'île de Montréal, plus de 3000 résidences sont situées dans des secteurs qui ont écopé des inondations qui ont eu lieu en 2017 et 2019.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) hausse le ton face au gouvernement du Québec. L’organisme demande au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) de permettre l’entrée en vigueur rapide des nouvelles cartes de zones inondables pour que les municipalités puissent commencer à agir. Le gouvernement est déjà en retard sur son échéancier.

Les nouvelles cartes de zones inondables ont été préparées en 2024 et adoptées en 2025. On sait, par exemple, que le nombre de bâtiments en zone inondable va doubler dans le Grand Montréal lorsqu’elles entreront en vigueur.

Le gouvernement, les municipalités et le public connaissent leur contenu. Ils ne peuvent toutefois pas agir en conséquence parce que le ministère ne les a pas fait publier dans la Gazette officielle du Québec et ne les a pas intégrées à son outil interactif en ligne.

Pourtant, le MELCCFP devait entamer l’entrée en vigueur des cartes par lots à partir du printemps dernier. Jusqu’à présent, rien n’a été fait. Selon la CMM, des discussions avaient cours pour permettre l’entrée en vigueur du premier lot le 25 juillet, puis le 1er août. Le ministère s’est ensuite ravisé et a reporté le tout à une date indéterminée. Dans une communication obtenue par Métro, le ministère invoque des «circonstances hors de [son] contrôle».

«La cartographie permet de clarifier officiellement une situation déjà connue et de réduire l’incertitude dans laquelle de nombreux citoyens et citoyennes sont plongés depuis longtemps. Le maintien de l’échéance du 1er août permettrait d’enfin offrir aux municipalités les outils nécessaires pour poser des actions concrètes visant à réduire les risques, à protéger les milieux de vie et à accompagner adéquatement leur population», affirme Denis Martin, maire de la Ville de Deux-Montagnes et membre du comité exécutif de la CMM.

Montréal, Laval et les couronnes

Les cartes visées par cette demande ont été préparées par la CMM et approuvées par le gouvernement du Québec. Le premier lot couvre les cours d’eau qui entourent les îles de Montréal et Laval, soit la rivière des Mille Îles, la rivière des Prairies, le lac des Deux Montagnes, le lac Saint-Louis et bien sûr le fleuve Saint-Laurent. Les rivières Saint-Régis et Saint-Pierre, dans le secteur de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud, font aussi partie du lot.

Onze municipalités situées dans ces secteurs disposent sur leur territoire d’ouvrages de protection contre les inondations (OPI), souligne la CMM. Ces municipalités bénéficient d’un délai de 24 mois pour faire reconnaître ces ouvrages auprès des autorités compétentes. Or, selon la CMM, le report de la publication de la cartographie aurait pour effet direct de retarder les études et les interventions nécessaires à l’obtention de cette reconnaissance officielle.

La CMM souligne que la mise en vigueur de la cartographie de nouvelle génération permettra aux municipalités de passer enfin de la simple connaissance du risque à une gestion active et planifiée des zones inondables sur leur territoire.

Plus de détails à venir.

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