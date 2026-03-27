Nouvelle avancée pour les logements prévus à l’hippodrome

Une autre bonne nouvelle a été annoncée concernant le redéveloppement du secteur de l’ancien hippodrome, alors que le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi pour permettre à l’organisme GALOPH de prendre en main l’ensemble du secteur. L’organisme sera exempté de taxes pendant cette période.

La mesure est insérée dans le projet de loi 22, qui met en place divers changements législatifs pour permettre aux municipalités d’intervenir plus directement dans le développement résidentiel. Avec ce changement, Montréal pourra accorder au GALOPH la responsabilité des projets de développement.

Les pouvoirs accordés au GALOPH ne sont pas anondins. La Ville pourra lui transférer les terrains qu’elle possède dans le secteur Namur-Hippodrome, en tout ou en partie. Le GALOPH serait ensuite exempté de taxes foncières sur lesdits terrains pendant la phase de redéveloppement.

La Ville serait responsable de financer le GALOPH.

Le GALOPH a initialement été établi en 2023 pour produire des études sur les interventions nécessaires pour préparer le terrain de l’ancien hippodrome au redéveloppement. C’est cet organisme qui a conclut que les infrastructure souterraines coûteront plus de 1 G$.

À la demande de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, le GALOPH pourra maintenant devenir maître-d’oeuvre du chantier.

Pas de consultation: soulagement

Le projet de loi 22 a été déposé mercredi. Le matin-même, on apprenait que l’administration de Soraya Martinez Ferrada renonçait à l’idée de reprendre la consultation publique et le plan d’aménagement pour le secteur Namur-Hippodrome.

C’était une promesse formulée en campagne électorale et réitérée en conseil d’arrondissement par Sonny Moroz. M. Moroz est conseiller municipal pour Ensemble Montréal, le parti de la mairesse.

M. Moroz n’a pas répondu aux messages de Métro. Ses opposants de Projet Montréal ne se sont toutefois pas gênés pour le faire.

«C’est une victoire et un soulagement pour le quartier et pour répondre à la crise du logement», affirme l’attaché de presse du parti, Ezra De Muns. «Cela dit, la confusion qu’a semée l’administration dans les derniers jours posent des questions: est-ce que les élus d’Ensemble Montréal partagent une même vision pour le développement de l’hippodrome? Sauront-ils accorder leurs violons?»

Même son de cloche du côté de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Côte-des-Neiges.

«Cela fait maintenant plusieurs années que l’on échange, débat et consulte sur l’avenir du site, et il existe aujourd’hui un consensus assez large, à travers les différents acteurs, sur la vision à porter. Nous sommes désormais à une étape où il faut avancer vers le développement concret», affirme Mohammad-Afaaq Mansoor, chargé de projet à la CDC Côte-des-Neiges.

La CDC est d’ailleurs membre du GALOPH.