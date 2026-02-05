STM – Trajets en bus moins longs et moins de correspondances… éventuellement

La Société de transport de Montréal (STM) promet d’augmenter l’offre de service, réduire les délais des trajets et réduire le nombre de correspondances avec sa refonte du réseau de bus pour le centre-nord et l’ouest de l’île de Montréal. La date de mise en place de cette refonte demeure toutefois inconnue, puisqu’elle dépend de l’inauguration de l’antenne L’Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM).

La STM a dévoilé les détails de la refonte éventuelle jeudi. De nombreuses lignes de bus des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, d’Outremont, de Pierrefonds-Roxboro, de Saint-Laurent et des villes défusionnées de l’Ouest-de-l’île ont été modifiées.

En plus de permettre un accès plus facile aux deux antennes les plus récentes du REM, la refonte devrait réduire les temps de trajet pour environ 18% des déplacements du secteur concerné. Les correspondances entre bus devraient diminuer d’environ 8%.

Le nombre de résidences et de lieux d’emploi accessibles avec une ligne de bus à haute fréquence devrait aussi augmenter.

Selon le transporteur, 88% de la population aura bientôt un accès rapide au REM, et la quasi-totalité des résidents auraient accès au REM ou au métro.

Les autobus se rendant au centre-ville étant remplacés par le REM, les autobus libérés serviront à améliorer la desserte locale.

Environ 88% du territoire du centre-nord et de l’ouest aura accès à une ligne de bus à haute fréquence menant à une station du REM ou du métro.

«Cette refonte est historique dans la mesure où il s’agit de la plus grande refonte que la STM n’ait jamais entreprise. Elle s’inscrit dans notre volonté d’offrir un réseau de bus plus performant, mieux adapté aux besoins des citoyens et en cohérence avec les grands projets de mobilité, comme le REM», souligne Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

Une minorité d’usagers verront toutefois des désagréments. Environ 6% des déplacements seront allongés d’au moins 5 minutes.

Date d’entrée en vigueur inconnue

La refonte est prête à être déployée le 23 mars. Toutefois, la STM doit attendre la mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme du REM.

CDPQ Infra, maître-d’œuvre du projet du REM, planche pour une inauguration au printemps. L’organisme n’a toutefois pas donné de date officielle.

La mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme a déjà été repoussée à quelques reprises. Le REM souffre d’ailleurs de problèmes techniques récurrents sur l’antenne Deux-Montagnes, inaugurée en novembre. L’antenne a d’ailleurs subi des ralentissements de service mercredi soir et jeudi matin.

Lignes modifiées