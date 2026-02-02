STM – Le signalement par messages texte étendu aux autobus

La Société de transport de Montréal (STM) étend son service de signalement par messages texte à l’ensemble de son réseau d’autobus. Ce service, déjà en place dans le métro depuis l’automne 2024, permet aux usagers de signaler des problèmes de sécurité non urgents.

Le service de signalement par message texte a été lancé pour le réseau du métro en novembre 2024 afin de permettre aux usagers d’alerter la STM en cas d’incivilités. Le service permet d’alerter le transporteur lorsqu’un individu est intoxiqué ou importune les autres usagers.

Depuis son lancement, le service a reçu environ 25 000 signalements, entraînant plus de 7000 interventions par les équipes de la Sûreté des réseaux.

Madame Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, a souligné l’importance de ce service pour renforcer le sentiment de sécurité des usagers. «Le signalement par message texte est un service apprécié de notre clientèle puisqu’il facilite les interventions et renforce le sentiment de sécurité. Nous avons donc élargi l’accessibilité de cet outil à l’ensemble du réseau», a-t-elle déclaré.

Mesures de sécurité renforcées

En plus du signalement par messages texte, la STM continue d’ajuster ses mesures de sécurité pour assurer la tranquillité d’esprit de ses clients et employés.

L’obligation de circuler dans les installations de la STM est en vigueur jusqu’au 30 avril 2026. Cette mesure a été implantée l’an dernier alors que plusieurs indicateurs montraient une augmentation du sentiment d’insécurité dans les stations de métro. La cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance a été ciblée comme une des sources de cette insécurité.

La mesure demeure controversée, surtout à cause des rigueurs de l’hiver. De nombreux itinérants utilisent les stations de métro pour se cacher du froid. La STM affirme l’obligation de circuler est appliquée «avec discernement», tenant compte des conditions météorologiques et de la disponibilité des ressources en itinérance.

Une nouvelle cohorte de 10 constables spéciaux a également été ajoutée aux effectifs, portant leur nombre total à 181. La STM affirme avoir aussi ajouté des intervenants psychosociaux dans sept stations du centre-ville.

