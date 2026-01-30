Alerte à la salmonelle: ne consommez pas les noix de Yupik

Une autre gamme de produits s’ajoute au vaste rappel de produits aux pistaches contaminées par la salmonelle, soit les mélanges de noix de l’entreprise Les aliments Yupik.

Les aliments Yupik inc. sont situés au 1385, rue de Louvain Ouest, à Montréal. Les articles concernés par le rappel incluent le «Mélange de noix crues» et le «Mélange sentier nature», disponibles en formats de 500 g et 1 kg, ainsi que les «Pistaches écales rôties à sec salées».

Ces produits ont été distribués entre le 16 septembre et le 12 décembre 2025 pour les mélanges de noix, et entre le 25 juillet et le 12 décembre 2025 pour les pistaches.

La mise en garde fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces rappels sont liés à une éclosion nationale d’infections à la salmonelle, associée à des pistaches contaminées importées d’Iran et distribuées dans divers établissements à travers le Canada.

Mesures à prendre pour les consommateurs

Le MAPAQ recommande fortement aux consommateurs de ne pas consommer les produits mentionnés. Les personnes qui possèdent ces produits sont invitées à les retourner au point de vente où ils ont été achetés ou à les jeter.

La salmonelle est une bactérie qui peut causer des infections graves, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Les symptômes incluent la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et la diarrhée.

Les autorités continuent de surveiller la situation de la salmonelle de près et travaillent en collaboration avec l’entreprise Les aliments Yupik inc. pour s’assurer que tous les produits contaminés soient retirés du marché, affirme le MAPAQ.

