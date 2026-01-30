Cinq arrestations lors d’opérations antidrones à la prison de Bordeaux

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment mené des opérations antidrones aux abords de l’Établissement de détention de Montréal, communément appelé prison de Bordeaux. Ces opérations, réalisées en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique (MSP), ont eu lieu à la mi-janvier et ont abouti à l’arrestation de cinq suspects.

Selon le SPVM, deux opérations ont été menées les 16 et 17 janvier. Lors de la première opération, deux suspects âgés dans la trentaine ont été interceptés derrière un immeuble du boulevard Henri-Bourassa Ouest. La fouille de leur véhicule a permis aux policiers de saisir un drone, des cellulaires et des stupéfiants. Le lendemain, trois autres suspects ont été interceptés près de la voie ferrée à l’ouest de la prison de Bordeaux. L’un d’eux, Yonadab Tesfaghergish Zemicael, portait une arme à feu.

Les suspects ont été relâchés sous promesse de comparaître ultérieurement, sauf Zemicael.

Les opérations antidrones menées par le SPVM s’inscrivent dans une stratégie de sécurité renforcée autour de l’Établissement de détention de Montréal. Cette collaboration vise à prévenir les tentatives d’introduction d’objets interdits dans l’enceinte de la prison. Notamment des téléphones cellulaires, qui permettent aux détenus de poursuivre leurs activités illicites malgré leur détention.

