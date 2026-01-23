Deux arrestations pour le meurtre de Sébastien Giroux en 2022

Deux suspects nouveaux suspects ont été arrêté dans le cadre de la vaste enquête Alliance sur le crime organisé, cette fois le meurtre de Sébastien Giroux commis en 2022 dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Pedro Kela et Nicko Bélisle ont été arrêtés à Montréal et à Laval.

Le 11 mai 2022, des coups de feu ont été signalés près de l’avenue Shelley et du boulevard Crémazie Ouest. À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme blessé par balle, dont le décès a été constaté sur place.

Selon divers reportages diffusés depuis le drame, la victime était Sébastien Giroux. Giroux était un proche de Frédérick Silva, cet ancien tueur à gages devenu délateur dont les informations alimentent l’enquête Alliance.

L’enquête Alliance, menée conjointement par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ), a permis de relier Pedro Kela, 38 ans, et Nicko Bélisle, 27 ans, à cet incident. Depuis le lancement de l’enquête Alliance en juin 2025, une douzaine d’arrestations ont été réalisées.

Un troisième suspect toujours recherché

Un troisième suspect, Lee Van Smath Germain, 35 ans, est toujours recherché. Un mandat d’arrestation a été émis à son encontre, et les autorités sollicitent l’aide du public pour le localiser. Toute information utile peut être communiquée de manière anonyme à Info-Crime Montréal ou à la Centrale de l’information criminelle.

D’autres individus liés à l’enquête Alliance sont aussi recherchés par la police. En octobre, des mandats d’arrestation ont été lancés contre Sacha Krolik, Mario Sollecito, Gianpietro Tiberio et Jean-Ismaël Zéphir. Zéphir était d’ailleurs lui aussi un proche de Sébastien Giroux.

