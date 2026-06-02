Avis d’ébullition de l’eau sur l’avenue Carson à Dorval

Un bris d’aqueduc est survenu sur l’avenue Carson, à Dorval, privant temporairement plusieurs résidents et une école de leur accès à l’eau potable. Bien que le service ait depuis été rétabli, les citoyens touchés doivent toujours faire bouillir leur eau avant de la consommer, selon un avis publié par la Cité de Dorval.

L’école affectée est la Dorval Elementary School.

Les citoyens affectés doivent faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer. Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité sanitaire de l’eau distribuée dans les conduites touchées par le bris.

Un nouvel avis sera émis dès que la situation sera revenue à la normale.

Un tronçon de l’avenue Carson était complètement fermée du 20 au 29 mai pour des travaux de resurfaçage.

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