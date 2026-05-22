Vers la réouverture de l’aréna Glenfinnan au Cégep John Abbott?

Plusieurs municipalités de l’Ouest de l’Île se mobilisent pour la réouverture de l’aréna Glenfinnan, fermée depuis l’été 2024. Elles ont adopté des motions d’appui visant à soutenir la demande de financement du Cégep John Abbott, qui mène le dossier.

L’aréna Glenfinnan, parfois appelé l’aréna MacDonald, est une infrastructure sportive d’intérêt régional qui, jusqu’à récemment, désservait les besoins des résidents de plusieurs municipalités. Situé sur le campus MacDonald de l’Université McGill, à Sainte-Anne-de-Bellevue, l’établissement est en mauvais état. Avant même sa fermeture, l’université ne s’en servait pas, se contentant de la louer au cégep qui partage son campus.

En 2024, l’université a annoncé la fermeture de l’aréna Glenfinnan pour des travaux qui devaient s’étirer jusqu’en août 2025. Puis, elle a simplement abandonné le projet, faute de fonds pour une infrastructure dont elle ne se servait pas.

Le Cégep John Abbott, pour sa part, reprend la balle au bond. L’institution fait présentement le tour des municipalités de l’Ouest de l’Île pour obtenir des appuis. Le cégep espère ainsi bonifier sa demande de financement au ministère de l’Éducation du Québec.

Ville de Baie-D’Urfé a officiellement apporté son appui au projet de rénovation et de remise en service de l’aréna Glenfinnan lors de la séance du conseil municipal du 12 mai 2026. Idem pour Sainte-Anne-de-Bellevue la veille, ainsi que Kirkland le 4 mai.

Ces appuis permettront au Cégep John Abbott de compléter sa demande de financement dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Besoins criants

La réfection de l’aréna Glenfinnan n’est pas anodine pour les amateurs de sports de la région. Le manque d’infrastructures à travers Montréal et ses banlieues fait en sorte que les équipes sportives doivent aller plus loin et se contenter de temps de glace à des heures inadéquates.

Selon un reportage de Global News diffusé en janvier 2025, plusieurs organismes de hockey, comme la Lakeshore Oldtimers Hockey League et l’Association de hockey mineur de l’Île-Perrot, ont dénoncé la situation. Les Oldtimers songeaient même à fermer leur ligue.

Le Cégep John Abbott a jusqu’au 22 juin pour soumettre sa demande de financement au PAFIRSPA. Le programme provincial pourrait financer jusqu’à 100% des travaux admissibles.

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