La sécurité du trajet vers l’école améliorée dans Rosemont–La Petite-Patrie

Photo de groupe des élus de Rosemont–La Petite-Patrie avec des enfants de l'école Rose-des-Vents.

Les élus de Rosemont–La Petite-Patrie lancent le programme Quartiers-écoles, une initiative qui transformera les abords des écoles en misant sur la sécurité des déplacements, le verdissement et la participation citoyenne.

De nombreuses rues locales seront ainsi modifiées pour limiter la circulation de transit, entre autres changements.

Plus d’une dizaine de pôles scolaires

«Rendre les secteurs scolaires plus sécuritaires et agréables, c’est l’une des grandes priorités de notre mandat. […] Notre objectif est clair : apaiser plus d’une dizaine de pôles scolaires d’ici 2029», affirme le maire d’arrondissement, François Limoges

Dès 2026, quatre quartiers-écoles feront l’objet d’interventions. À l’école La Petite-Patrie, la rue Drolet sera mise à sens unique vers le sud. Le sens de circulation de l’avenue Henri-Julien sera aussi inversé vers le nord, entre l’avenue Mozart et la rue de Bellechasse. Des débarcadères protégés seront également aménagés en 2027.

Aux abords des écoles Rose-des-Vents et Louis-Hébert, un parvis scolaire verdi sera créé, du mobilier urbain sera ajouté. La 5e Avenue, la 6e Avenue ainsi que la 8e Avenue seront reconfigurées.

Du côté des écoles Saint-Jean-de-Brébeuf et Sainte-Bibiane / Saint-François-Solano, les rues Holt et Dandurand seront mises à sens unique entre la rue D’Iberville et le boulevard Pie-IX. Des voies cyclables seront sécurisées sur la rue Holt et une piste cyclable sera ajoutée sur la rue Dandurand. Cette dernière sera d’ailleurs resurfacée en 2027.

Carte du réaménagement des rues prévu autour des écoles Saint-Jean-de-Brébeuf et Sainte-Bibiane / Saint-François-Solano.

Des aménagements temporaires seront également mis en place pour tester certaines mesures et les ajuster selon les besoins exprimés par les communautés locales.

Le programme fait écho à la promesse de «rues-écoles» formulée par Projet Montréal en cours de campagne électorale. Le programme dévoilé mercredi ne contient toutefois pas de fermetures de rues.

Parents et résidents mis à contribution

Les aménagements à privilégier seront déterminées à la suite de consultations avec les écoles, les élèves, les parents et les résidents des quartiers, indique l’arrondissement. Jean Ouimet, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), salue cette approche. «Nous tenons à souligner l’écoute de l’arrondissement à l’égard des besoins exprimés par le CSSDM et les parents. Ce travail commun contribuera directement à la sécurité des élèves», dit-il.

Des parents membres du comité sécurité de l’école Rose-des-Vents, Claude-Emanuelle Beauchamp, Marie-Hélène Lizotte-Masson et Karine Desruisseaux, ont également exprimé leur appui.

Une deuxième phase de travaux autour des écoles sélectionnées est prévue en 2027.

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