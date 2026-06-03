Fermeture partielle du boulevard Beaconsfield en juin

Le boulevard Beaconsfield fera l’objet d’une fermeture partielle du 8 au 12 juin en raison de travaux d’infrastructure. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la construction du nouveau Centre culturel de Beaconsfield.

Les travaux prévus concernent l’installation de raccordements d’égouts et d’aqueduc pour alimenter le futur Centre culturel. La période de travaux s’étendra sur cinq jours.

En raison de ces interventions, une portion du boulevard située près du parc Centennial sera partiellement fermée à la circulation. Une signalisation temporaire sera mises en place sur le terrain pour guider les usagers.

Le Centre culturel de Beaconsfield est actuellement en construction. Son ouverture est prévue en 2028. La Ville a récemment lancé une campagne de financement pour boucler le budget du projet.

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