Arrêté à Montréal pour tentative d’enlèvement d’une adolescente

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé l’arrestation d’un suspect pour une tentative d’enlèvement survenue mardi à l’encontre d’une adolescente. L’incident s’est déroulé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Selon un communiqué émis vendredi par la police, l’incident a eu lieu mardi soir près de l’intersection de la rue Jarry et de l’avenue des Belges. Un homme de 34 ans aurait approché une fille de 13 ans qui marchait. Il l’aurait abordée et menacée. La victime a toutefois réussi à s’échapper.

Des témoins ont appelé le 911. Le suspect a été arrêté le lendemain et a comparu jeudi au palais de justice de Montréal. Il fait face à des accusations d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans, d’enlèvement dans le but de séquestrer, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et d’usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel.

«Nous tenons à rassurer la population que la tentative d’enlèvement rapportée constitue un événement isolé. Montréal demeure une ville sûre, où les services policiers veillent activement à la sécurité de tous», affirme le SPVM.

