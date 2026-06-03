Montréal investit 438 370 $ dans 16 nouvelles murales

La Ville de Montréal a annoncé le 3 juin 2026 un investissement de 438 370$ pour la réalisation de 16 nouvelles murales dans neuf arrondissements de la métropole. Ces œuvres seront créées par 13 organismes locaux dans le cadre du Programme d’art mural – Volets 1 et 2, avec pour objectif d’embellir les espaces publics, de raconter l’histoire des quartiers et de mettre en valeur la diversité montréalaise.

Lancé en 2016 en collaboration avec le gouvernement du Québec, le Programme d’art mural se décline en trois volets complémentaires. Le volet 1 soutient des murales de grande visibilité misant sur la qualité artistique, tandis que le volet 2 appuie des projets développés directement avec les communautés locales, notamment dans une perspective de mobilisation citoyenne et de prévention des graffitis. Le volet 3, quant à lui, est axé sur la création artistique innovante en art contemporain et s’adresse aux artistes professionnels souhaitant réaliser une œuvre sur un mur appartenant à la Ville.

L’appel de projets a suscité un fort intérêt cette année. Vingt-trois propositions ont été reçues pour les murales de quartier et 14 projets ont été analysés par le jury pour les murales de grande visibilité. Au total, 16 projets ont été retenus dans neuf arrondissements.

Des œuvres réparties dans neuf arrondissements

Parmi les projets du volet 1, on retrouve notamment une murale de l’artiste Alex Davro dans Anjou, une œuvre d’Eruoma Awashish à Montréal-Nord, une création menée par l’artiste Maliciouz dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, ainsi qu’une murale de l’artiste Ankhone dans Ahuntsic-Cartierville. Le Collectif l’abricot interviendra dans Le Sud-Ouest, et Izabelle Duguay signera une seconde murale à Montréal-Nord.

Du côté du volet 2, les projets sont tout aussi diversifiés. L’organisme Kolab réalisera La première paire dans Ahuntsic-Cartierville, tandis que le Refuge des jeunes de Montréal produira Poème mural pour Moïse dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. L’organisme MU rendra hommage à Gabrielle Roy dans Le Sud-Ouest, et AvangArtiste proposera deux œuvres: Cycle de l’eau dans Le Plateau-Mont-Royal et Où les âges se rencontrent dans Rosemont–La Petite-Patrie. La Fondation Pearson pour l’Éducation créera Notre école, notre communauté à Pierrefonds-Roxboro.

Deux autres projets prendront vie dans Rosemont–La Petite-Patrie: Dulce Picante de La compagnie du Grand Amour et La murale des Possibles – Ruelle verte du Petite-Patrie Collectif. La Maison Benoit Labre réalisera le Mur de l’inclusion dans Le Sud-Ouest, et Milmurs Production signera Voyage collectif dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

L’ensemble de ces projets sera réalisé au cours de l’année 2026.

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