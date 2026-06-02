68,6 M$ pour une infrastructure qui réduira les risques d’inondations

La Ville de Montréal investira 68,6 M$ pour construire un bassin de rétention massif qui permettra de réduire les surverses qui remplissent le fleuve et causent des inondations dans les sous-sols. D’autres mesures de lutte aux inondations s’ajouteront également.

L’administration de Soraya Martinez Ferrada a donné le feu vert à la construction du bassin de rétention Saint-Jacques, dans le Sud-Ouest. Le bassin permettra la rétention de 15 millions de litres d’eau pendant les fortes pluies, soit l’équivalent d’environ six piscines olympiques. Il contribuera ainsi à réduire d’environ 20% la quantité d’eau qui déborde lors de fortes pluies.

Les travaux débuteront en juin 2026 et se termineront à l’hiver 2028.

«Avec l’ouvrage de rétention Saint-Jacques, nous augmentons concrètement notre capacité d’absorption et agissons directement pour mieux protéger les citoyennes et citoyens, mieux gérer les débordements et réduire les risques d’inondation», a déclaré Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie montréalaise de l’eau 2025-2034. Selon ce document, les collecteurs déjà construits ou rénovés par la Ville depuis 2016 ont permis de faire passer la capacité de rétention d’eau de 96 577 m3 à 176 577 m3. En plus du collecteur Saint-Jacques, deux autres structures devraient ajouter encore 54 500 m3 de capacité d’ici 2034.

Le parc éponge Coubertin et le collecteur Langelier

L’arrondissement de Saint-Léonard vient de compléter la création du parc éponge Coubertin, un aménagement conçu pour absorber les eaux de pluie avant qu’elles ne soient redirigées vers le réseau d’égout. Des petits bassins de rétention ont également été installés sous les trottoirs de la rue de Belmont, et des modifications réglementaires d’urbanisme ont été apportées, notamment le rehaussement des contrepentes de garage existantes.

En parallèle, des études préliminaires concernant le collecteur Langelier débuteront prochainement, accompagnées de séances d’information destinées aux populations concernées.

«Le parc éponge Coubertin est un excellent exemple des aménagements que réalise l’arrondissement pour rendre le territoire plus résilient face aux fortes pluies», a souligné Dominic Perri, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard.

RénoPlex bonifié de 2 M$

Sur le plan du soutien aux ménages, le programme RénoPlex a été bonifié de 2 M$, portant son enveloppe totale à 10,3 M$ pour l’année 2026. Cette bonification vise à mieux répondre aux enjeux d’inondation liés aux fortes pluies et à la hausse des coûts des travaux. Elle permet notamment l’ajout de nouvelles mesures de protection aux résidences, comme les batardeaux métalliques.

Cette somme s’ajoute à un fonds de réserve d’urgence de 2 M$ créé en début d’année 2026 pour soutenir les interventions lors d’événements météorologiques extrêmes.

«En bonifiant RénoPlex, nous rendons les travaux de protection plus accessibles et nous aidons concrètement les citoyennes et citoyens à mieux se préparer aux inondations», a expliqué Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l’environnement et de la transition écologique au comité exécutif.

Au-delà de ces projets, la Ville intensifie ses efforts de sensibilisation, offre un accompagnement technique et propose des services d’inspection de proximité lors d’épisodes de fortes pluies, avec une attention particulière accordée aux secteurs les plus vulnérables.

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