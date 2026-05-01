Gros bémol pour l’idée d’une piste cyclable sur Saint-Laurent

L’idée de mettre une piste cyclable sur le boulevard Saint-Laurent ne réjouit pas la mairesse d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Après avoir montré une certaine ouverture, elle souligne que ça ne fait pas partie de ses plans.

Depuis quelques jours, l’organisme Ahuncycle fait circuler l’idée d’installer une piste cyclable sur le boulevard Saint-Laurent. La piste s’étirerait sur la majeure partie du segment du boulevard qui se trouve dans Ahuntsic-Cartierville.

Contactée par Métro en début de semaine, la mairesse Maude Théroux-Séguin se disait ouverte à implanter une nouvelle piste, mais que le dossier était complexe. Elle se ravise maintenant, affirmant qu’il ne faut pas «créer de fausses attentes».

«Je veux être bien claire: il n’y a pas de piste cyclable prévue sur Saint-Laurent. […] Il faut éviter de créer de fausses attentes. Mes priorités demeurent la piste cyclable du District Central, les nids-de-poule et l’amélioration du vivre-ensemble dans l’arrondissement», affirme-t-elle dans un message adressé à Métro.

D’autres pistes revues

Mme Théroux-Séguin a déjà affiché son désir de revoir l’aménagement de la piste cyclable menant au District Central, sur les rues Chabanel et Meilleur notamment.

D’autres pistes sont dans la mire des élus d’Ensemble Montréal. Celle en cours d’aménagement sur Hochelaga vient de perdre le tiers de son parcours prévu. Cette piste fait d’ailleurs partie des axes ciblés comme prioritaires pour l’audit des pistes cyclables. Idem pour le REV prévu sur Henri-Bourassa. Celui prévu sur Lacordaire a été reporté aux calendes grecques.

L’audit vise aussi la piste prévue sur Gouin et celles installées sur Rachel, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et sur la rue de la Commune.