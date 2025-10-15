Grogne des entreprises contre une piste cyclable du District Central

Environ 9 entreprises sur 10 dénoncent un aspect ou un autre de la piste cyclable nord-sud aménagée sur l’avenue du Parc, selon la Société de développement commercial du District Central. La SDC demande plus de consultation dans la planification du transport.

La piste cyclable suit les rues Tolhurst, Port-Royal, Meilleur et Chabanel jusqu’au Marché central, avant de suivre l’avenue du Parc. Elle a été aménagée à l’été 2024. Selon un sondage dévoilé mercredi, 90% des entreprises sondés estiment qu’ils n’ont pas été suffisamment consultés. Environ 80% dénoncent une planification adéquate.

La majorité des répondants au sondage de la SDC du District Central estiment avoir subi des conséquences tangibles de l’ajout de la piste cyclable. Environ 71% d’entre eux estime la capacité de planification à moyen et long terme est affectée, tandis que 66% constatent un recul de leur compétitivité.

Baisses de revenus enregistrées

«Plus inquiétant encore, 63% observent des impacts directs sur leurs revenus ou leurs ventes, une réalité qui menace la vitalité économique de ce pôle stratégique», souligne la SDC.

Plusieurs entreprises affirment avoir dû mettre en place un plan de gestion du stationnement ou ont permis davantage de télétravail.

Environ 16,2% des entreprises de la SDC ont répondu au sondage.

La SDC demande aux élus de mieux tenir compte des réalités économiques et logistiques locales dans la planification du territoire.

«Il ne s’agit pas d’être contre [les pistes cyclables], mais pour une approche plus cohérente, plus inclusive et plus ancrée dans les réalités du terrain et du tissu économique», affirme Gabriel Tupula, président du conseil d’administration de la SDC District Central.

«Les citoyens ne sont pas cons»

Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal, estime que l’administration locale de Projet Montréal aurait pu mieux écouter les acteurs du milieu pour avoir un projet plus adapté aux réalités du secteur.

«Les citoyens ne sont pas cons. Ils savent ce qui est bon pour eux et ils veulent être écoutés», dit-elle en marge d’un point de presse sur les logements multigénérationnels.

Maude Théroux-Séguin, candidate d’Ensemble Montréal pour la mairie d’Ahuntsic-Cartierville, souligne que le secteur ne peut pas être planifié comme une artère de commerçants sur le Plateau-Mont-Royal.

Maude Théroux-Séguin

«C’est un secteur industriel. Matelas Sélection ne peut pas faire livrer ses matelas taille king avec un vélo-cargo. Il faut comprendre le tissu du District Central», dit-elle.

Mme Théroux-Séguin ne s’est pas prononcée sur l’éventuelle adaptation de la piste cyclable sous une administration d’Ensemble Montréal. Elle souhaite attendre les données issus de l’audit que son parti a promis de lancer concernant les pistes cyclables.

La sécurité des cyclistes

Mercredi, le chef de Projet Montréal a fait une sortie en règle contre ses rivaux, accusant Ensemble Montréal de cacher les détails de ses promesses électorales.

«Avec leur audit et leur moratoire de 12 à 18 mois sur les pistes cyclables, Ensemble Montréal utilise des tactiques populistes qui mettent en danger les centaines de milliers de Montréalais et Montréalaises qui se déplacent en vélo à chaque semaine. Malgré les questions répétées de la part de citoyens et de journalistes, la cheffe d’Ensemble Montréal refuse d’indiquer quelles pistes cyclables elle compte démanteler», a-t-il dit.