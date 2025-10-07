District Central réclame plus de cohérence dans la logistique du transport

Des dizaines de milliers de livraisons par camion sont effectuées chaque jour dans la ville. Carolyn Kelly Dorais, designer urbaine chez Zaraté + Lavigne et membre du comité Mobilité de la SDC District Central, souligne l’importance de la cohérence et de la communication dans la logistique du transport pour équilibrer le développement économique, la préservation de l’environnement et la qualité de vie.

La «logistique urbaine» préconisée par District Central vise à organiser le flux d’activités de transport dans les zones urbaines densifiées. Elle doit trouver un équilibre entre les besoins économiques et les préoccupations environnementales, tout en assurant la sécurité des piétons et des cyclistes. Selon Carolyn Kelly Dorais, les restrictions sur le camionnage sont en contradictionavec la préservation du patrimoine industriel de la ville.

Plan d’action en logistique urbaine

Le Plan d’action en logistique urbaine 2025-2027 de Montréal prévoit un contrôle accru des activités de camionnage, affectant certains secteurs du District Central. Cependant, il manque une articulation claire avec les priorités économiques locales, telles que le soutien aux manufactures urbaines et l’activité économique interentreprises, déplore la société de développement commercial. De plus, l’intégration des mesures de mobilité active, comme les pistes cyclables, n’est pas suffisamment abordée, ce qui a conduit à des tensions lors du déploiement de nouvelles infrastructures cyclistes sans consultation préalable.

Elle prend en exemple la piste cyclable nord-sud qui traverse le secteur industriel.

«Même si sa réalisation part d’une bonne intention, le nouveau tracé cycliste n’a pas été articulé avec les autres outils de planification. On ne peut pas déployer une piste cyclable aux normes d’aujourd’hui, dans un quartier construit à une autre époque et selon d’autres normes, surtout si l’on souhaite préserver le patrimoine bâti en état», dit-elle.

Carolyn Kelly Dorais souligne que la communication est essentielle pour éviter les tensions et assurer une cohabitation réussie entre les différents acteurs urbains. Elle plaide pour des consultations qui englobent toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des plans d’action. Ignorer certains points de vue peut nuire au développement de milieux sécuritaires et économiquement viables. Elle appelle à une écoute active et à une vision à long terme pour garantir un avenir aux manufactures urbaines et renforcer l’autonomie économique du territoire.

