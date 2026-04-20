Le REV sur Lacordaire mis sur la glace

Montréal met sur la glace le projet d’étendre le Réseau Express Vélo (REV) au boulevard Lacordaire. Les travaux prévus cette année pour cette piste cyclable entre Montréal-Nord et Saint-Léonard n’auront finalement pas lieu.

La rumeur d’un report du REV Lacordaire circulait sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Lundi, lors de la séance publique du conseil municipal, l’administration de Soraya Martinez Ferrada a dû répondre à des questions de Projet Montréal à ce sujet. Et, effectivement, les travaux d’aménagement du REV prévus ce mois-ci n’auront pas lieu.

Alan DeSousa, reponsable des infrastructures au comité exécutif, souligne que le ministère des Transports effectue des travaux sur le viaduc Lacordaire au-dessus de l’autoroute 40. Le ministère ne prévoit pas revoir l’aménagement de la structure pour y aménager une piste cyclable.

«Avant de dépenser une fortune pour un REV, on doit savoir comment on va traverser l’autoroute 40. […] On ne dépensera pas 30 M$ ou plus pour construire une piste qui n’ira nulle part», lance-t-il.

Projet Montréal réclame un premier tronçon

Les élus de Projet Montréal, qui ont lancé le projet de REV alors que le parti était au pouvoir, n’achètent pas l’explication de l’administration. Ils réclament que la Ville aille de l’avant avec un premier tronçon de 5 km, tel que prévu. Quitte à s’entendre ultérieurement avec le ministère des Transports.

«On peut très bien avancer tronçon par tronçon. On l’a fait sur Hochelaga, par exemple. On avait un tronçon de 5 km qui était prêt à être lancé cette année, mais là on envoie la question au gouvernement au lieu d’avancer», déplore Christopher McCray, porte-parole du parti en matière de déplacements actifs.

Désenclaver Saint-Léonard

Un coup d’oeil rapide à la carte du réseau cyclable de la Ville de Montréal, ou même à Google Maps, montre que Saint-Léonard est l’un des arrondissements les moins bien désservis en pistes cyclables. Et aucune piste ne permet de connecter Saint-Léonard aux arrondissements voisins.

Le REV Lacordaire, s’il est maintenu, doit à terme se rendre du boulevard Maurice-Duplessis jusqu’à la piste cyclable de l’avenue Souligny. Il connecterait ainsi les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.