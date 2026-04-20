Crue des eaux: le chemin de l’Anse-à-l’Orme fermé

Le chemin de l’Anse-à-l’Orme est fermé sur presque toute sa longueur depuis 17h dimanche, en raison de la crue des eaux printanières.

Selon la Ville de Montréal, le niveau de la rivière des Prairies est dangereusement élevé. Le chemin suit la rivière à l’Orme jusqu’à ce qu’elle se jette dans la rivière des Prairies.

Le chemin de l’Anse-à-l’Orme est donc fermé entre le boulevard Gouin et la rue Timberlea-Trail, à la frontière entre Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Kirkland et Pierrefonds-Roxboro.

Cette fermeture restera en vigueur aussi longtemps que nécessaire, indique la Ville. Le Centre de coordination des mesures d’urgence a mis en ligne une carte interactive pour informer les résidents de l’état des routes et faciliter leurs déplacements.

Montréal toujours en mode surveillance

L’augmentation des débits d’eau au cours des derniers incite l’Organisation de sécurité civile et de continuité des affaires de l’agglomération de Montréal (OSCCAAM) à maintenir son Plan particulier d’intervention pour les inondations printanières.

Les arrondissements et villes concernées ont installé des digues et d’autres moyens de protection temporaires pour contrer la montée des eaux. Des sacs de sable ont été distribués aux résidents susceptibles d’être touchés par la crue printanière. Jusqu’à présent, la situation reste sous contrôle, indique la Ville de Montréal.

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