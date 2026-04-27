Le restaurant Jack Le Coq s’installe à Cartierville

Jack Le Coq annonce l’ouverture d’un nouveau restaurant dans Cartierville, à Montréal. Situé au 12333 boulevard Laurentien, cet établissement accueillera ses premiers clients le 16 juin prochain.

Jack Le Coq est une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet frit. Elle appartient au Groupe Abbatiello, également propriétaire de Pizza Salvatore.

«Jack Le Coq est déjà bien connu dans la région de Montréal, mon souhait c’est de le rendre plus accessible, d’être près des gens. Ce nouveau restaurant rend donc disponible notre délicieux poulet frit en dehors du centre-ville. C’est une bonne nouvelle pour tous les habitants du quartier et aussi les personnes qui transitent par là pour quitter l’île après le travail», affirme Jocelyn Giguère, franchisé du restaurant.

Maquette du futur restaurant Jack Le Coq qui s’implantera dans Cartierville.

Fidèle à sa mission d’agir localement, la chaîne Jack Le Coq a décidé de récompenser 10 héros communautaires de la région avec une année de restauration gratuite.

La bannière Jack Le Coq est en forte croissance depuis son acquisition par le Groupe Abbatiello. La chaîne est passée de cinq restaurants à 12.

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