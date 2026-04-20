STM – La refonte du réseau de bus sera déployée le 18 mai

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé que la refonte de son réseau de bus dans les secteurs du Centre-Nord et de l’Ouest-de-l’Île sera mise en service le 18 mai, à temps pour l’inauguration de la nouvelle branche Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM).

La refonte du réseau de bus concerne près de 80 lignes réparties dans six arrondissements et neuf villes liées sur l’île de Montréal. Elle a pour objectif d’améliorer la performance et l’attractivité du réseau en le synchronisant avec l’arrivée du REM.

La STM promet plus de connexions avec le REM, un service accru sur 15 lignes, dont quatre bénéficieront d’un service élargi en soirée et le week-end. Huit nouvelles lignes seront ajoutées pour une meilleure couverture du territoire. De plus, 24 lignes verront leurs trajets simplifiés pour offrir des parcours plus directs vers les destinations des usagers.

Depuis février, la STM a mis en place divers outils pour accompagner les usagers dans cette transition. Un simulateur de trajets en ligne est disponible pour planifier et visualiser les déplacements futurs. Des activités de proximité, telles que des kiosques et des rencontres citoyennes, ont également été organisées dans divers lieux du secteur pour informer le public.

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