Inondations – Le pont de l’île Mercier est fermé

Le pont de l’île Mercier est fermé depuis 19h lundi soir, en raison de la crue des eaux et des risques d’inondations, annonce la Ville de Montréal.

L’accès au pont de l’île Mercier est désormais interdit aux véhicules. Il est toutefois possible d’y accéder à pied. Cette fermeture s’ajoute à celle du chemin de l’Anse-à-l’Orme, fermé dimanche soir.

L’île Mercier compte une vingtaine de résidences. Vendredi, la Ville indiquait qu’une équipe nautique était prête à venir en aide aux résidents advenant une fermeture.

Si Montréal semble avoir évité le pire jusqu’à présent, la situation des inondations le long de la rivière des Prairies demeure sous surveillance constante. Selon la mairesse Soraya Martinez Ferrada, la Ville continue la distribution des sacs de sable.

Le débit d’eau a atteint plus de 7000 mètres cubess par seconde dans la rivière des Prairies. C’est plus du double du débit habituel au printemps. C’est toutefois inférieur aux plus de 9000 m3/s enregistrés lors des inondations de 2017 et 2019.