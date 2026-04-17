Inondations: Montréal se prépare au pire

De gauche à droite: Richard Liebmann, chef des pompiers, Effie Giannou, conseillère municipale, Jim Beis, maire d'Ahuntsic-Cartierville, Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

Montréal se prépare à vivre une crue des eaux pouvant créer des inondations semblables à celles de 2017 et 2019, selon la mairesse Soraya Martinez Ferrada. L’apogée devrait être atteint dimanche, alors que des averses sont prévues à Montréal et dans les secteurs en amont.

Vendredi, la mairesse s’est rendue à Ahuntsic-Cartierville, où une première digue a déjà été installée au bout de la rue Notre-Dame-des-Anges. Derrière les sacs de sable, l’eau est déjà plus d’un pied au-dessus de la chaussée.

Quatre autres digues ont été installées sur des rues de Pierrefonds-Roxboro, ainsi que deux autres sur la rue Jean-Yves et au parc Terrasse-Sacré-Coeur à l’Île-Bizard. D’autres équippements, comme des pompes et des ballons obturateurs, seront installés sur d’autres rues prochainement

Questionnée sur son niveau d’inquiétude face à la situation, la mairesse s’est dite «vigilante». Elle espère une situation semblable à l’épisode de verglas du mois de mars, alors que la Ville s’est préparée au pire mais a finalement fait face à une situation gérable.

«Ce ce qu’on a comme information, c’est qu’on pourrait avoir une situation comme celles de 2017 et 2019. Mais on est prêts à réagir. On a eu la même chose quand on a eu l’épisode de verglas qui devait nous tomber sur la tête. Ça ne s’est pas produit, tant mieux», affirme Mme Martinez Ferrada.

Vendredi, aucun édifice n’était encore touché par la montée des eaux. Un campement itinérant a toutefois été déménagé.

Pont et rues affectées

Plusieurs rues situées le long de la rivière des Prairies pourraient être affectées d’ici dimanche. Le chef des pompiers, Richard Liebmann, se prépare déjà à fermer le pont de l’île Mercier si le niveau de l’eau monte trop haut.

«On se prépare à mettre en place une équipe nautique au cas où on doit protéger les résidents de l’île Mercier, si jamais le pont n’est plus passable», indique-t-il.

L’île Mercier est située entre l’île Bizard et Sainte-Geneviève. Elle compte environ une vingtaine de résidences et sa seule issue est un petit pont qui la relie à l’île Bizard.

Une vanne pourrait aussi être fermée au pont Jacques-Bizard.

Laval également prête

La Ville de Laval se prépare aussi à de potentielles inondations le long de la rivière des Prairies. Environ 1,2 km de digues ont été installées le long des berges.

Les travaux se poursuivent activement dans le secteur de la rue Riviera, à Fabreville–Sainte-Rose, ainsi que dans le secteur de Chomedey, selon la Ville.

Près des crues record

En 2017 et encore en 2019, le sud du Québec a été frappé par des crues printanières record. La fonte des neiges combinées aux pluies printanières ont fait augmenté les débits d’eau de plusieurs rivières au-delà du seuil d’un événement qui devrait arriver seulement aux 100 ans.

Par exemple, sur la rivière des Outaouais, le débit d’eau normal au printemps est d’environ 2000 mètres cubes par seconde (m3/s). Lors des deux dernières crues majeures, le débit a dépassé 9000 m3/s.

Plus de 1000 résidences ont été inondées à Montréal en 2017. Deux ans plus tard, le décompte était d’un peu plus de 100. Elles ont toutefois coûté beaucoup plus cher à la Ville, notamment à cause des mesures d’urgence mises en place à l’époque.

Dimanche, le débit d’eau pourrait dépasser 7000 m3/s selon la Ville de Montréal. Il dépassait déjà 6000 m3/s vendredi.

Résumé des mesures, par arrondissement:

Pierrefonds-Roxboro:

Des digues ont été mises en place dans les secteurs suivants :

Rue de Boulogne

Avenue du Château-Pierrefonds

Rue Dauville (descente de bateaux)

Rue Bouchard

Des pompes, ballons obturateurs et gestion des émissaires ont été ou seront prochainement mis en place dans les secteurs suivants:

Rue Gratton

Rue Jolicoeur

Rue Coursol

Marina Center (batardeaux)

Chemin de la Rive-Boisée (fermeture de vanne à venir)

À l’usine de filtration de Pierrefonds (à venir)

Intervention au Pont de l’Île-Bizard

L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève:

Des digues ont été mises en place ou seront prochainement finalisé dans les secteurs suivants:

Parc Terrasse-Sacré-Cœur

Rue Jean-Yves

Des pompes et des ballons obturateurs ont été mises en place dans les secteurs suivants:

Parc Terrasse-Sacré-Cœur

Fermeture de vanne (à venir) :

Au pont Jacques-Bizard

Ahuntsic-Cartierville:

Des digues ont été mises en place dans les secteurs suivants :

Rue Notre-Dame-des-Anges

Saint-Anne-de-Bellevue et Village de Senneville