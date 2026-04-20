Fermeture de l’autoroute 520 Ouest en fin de semaine

Photo: Courtoisie - Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la fermeture de l’autoroute 520 en direction ouest dans le secteur de l’autoroute 13, prévue pour le week-end du 24 avril. Cette fermeture est nécessaire pour permettre la reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520, situé au-dessus de l’autoroute 13. Les usagers de la route doivent se préparer à des détours et à des épisodes de congestion.

La fermeture complète de l’autoroute 520 Ouest débutera le vendredi à 21h30 et se poursuivra jusqu’au lundi à 5h. Durant cette période, la circulation sera détournée par la voie de desserte, le chemin de la Côte-de-Liesse. Les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence, notamment ceux se rendant à l’aéroport international Montréal-Trudeau, afin d’éviter des retards.

Fermeture partielle jusqu’au 4 mai

Après la réouverture de l’autoroute lundi matin, une fermeture partielle restera en place jusqu’au 4 mai à 5h. Une seule voie sera ouverte à la circulation dans le secteur de l’autoroute 13. De plus, l’entrée en provenance de la montée de Liesse sera fermée durant cette période.

Les usagers de la route doivent s’attendre à des ralentissements et sont encouragés à consulter Québec 511 pour planifier leurs trajets.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être reportées.

D’autres entraves de fin de semaine dans le secteur seront annoncées prochainement.

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