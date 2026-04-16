Le complexe conventuel des Soeurs de la miséricorde, à Cartierville.

Le couvent des Soeurs de la miséricorde deviendra une maison de retraite

Le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a tenu sa séance le 13 avril 2026, mettant en lumière plusieurs initiatives visant à améliorer la qualité de vie des résidents. Parmi les décisions prises, l’arrondissement a permis un changement d’usage au lot qui comprend l’ancien couvent des Soeurs de la miséricorde, dans Cartierville.

Le site est vacant depuis plusieurs années. Les Soeurs de la miséricorde avaient vendu l’édifice en 2018 à une compagnie qui devait rénover les lieux, mais la compagnie a fait faillite. Les soeurs ont donc dû quitter les lieux en 2020.

Le complexe, construit en 1966, pourra ainsi être transformé pour accueillir une maison de retraite. Le projet prévoit principalement des travaux à l’intérieur du bâtiment existant, avec très peu d’interventions extérieures, indique l’arrondissement.

Une consultation publique aura lieu le mercredi 29 avril 2026, à 18h, au centre culturel et communautaire de Cartierville.

Nouveau projet de logements pour personnes itinérantes

Parallèlement, le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a aussi autorisé la construction d’un immeuble résidentiel de 41 logements à l’angle du boulevard Crémazie Est et de l’avenue de Chateaubriand.

Le projet, mené par la Mission Bon Accueil et l’organisme Domicile Fixe, vise à offrir des logements de transition pour sortir de la rue des personnes en situation d’itinérance.

Bernaches et espaces verts

Également lors de la dernière séance du conseil, l’arrondissement a octroyé un contrat de 85 254,46 $ à Artemis Faune inc. pour mener des opérations d’effarouchement des bernaches. Ces interventions, prévues de la mi-avril à la fin septembre, se concentreront sur les parcs prioritaires.

En plus de réduire les nuisances, ces opérations contribueront à une étude du Service canadien de la faune sur les déplacements des bernaches.

Le conseil a également approuvé un investissement de 126 387,79 $ pour aménager un nouveau sentier d’accès au jardin du Centre culturel et communautaire de Cartierville. Ce projet, confié à Salvex Inc., vise à remplacer l’escalier temporaire par un sentier en asphalte à faible pente, assurant une accessibilité universelle. Les travaux incluront également l’aménagement de plates-bandes, la pose de gazon et l’installation d’une clôture pour sécuriser l’espace.

Pour renforcer la résilience de la forêt urbaine, deux contrats ont été accordés pour l’entretien et la régénération des arbres. Arbre NB inc. réalisera des travaux d’essouchement pour 87 608,65 $, tandis que 7574479 Canada inc. assurera l’arrosage de 1 800 arbres pour 170 174,49 $. Ces mesures visent à maintenir le renouvellement de la canopée et à préserver les jeunes arbres.

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