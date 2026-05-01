Montréal ampute la piste cyclable prévue sur Hochelaga

La piste cyclable en cours d’aménagement sur la rue Hochelaga sera finalement amputée de quelques kilomètres. Initialement prévue pour s’étendre jusqu’à l’autoroute 25, la piste s’arrêtera désormais à la rue Louis-Veuillot pour se connecter au Réseau Express Vélo (REV) Souligny. L’échéancier du projet est aussi retardé.

Dans un communiqué émis vendredi, la Ville de Montréal affirme que le projet initial a été ajusté pour mieux correspondre aux préférences exprimées par les résidents lors de la consultation publique. Or, la consultation publique n’offrait aucune option qui maintenait le projet tel quel. Les résidents étaient invités à se prononcer sur deux tracés menant à la piste cyclable de l’avenue Souligny.

Les résidents ont rejeté une proposition plus coûteuse qui aurait dévié sur la rue de Rouen et traversé le boisé Steinberg, toujours pour rejoindre Souligny.

Travaux repoussés

Les travaux prévus dans le projet finalement adopté incluent l’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue Hochelaga jusqu’à la rue Louis-Veuillot. Les cyclistes pourront ensuite emprunter la piste de la rue Lacordaire pour rejoindre l’avenue Souligny.

Les travaux entre les rues Viau et Louis-Veuillot sont planifiés de 2027 à 2029, en coordination avec les travaux d’Hydro-Québec. La section entre l’avenue Desjardins et la rue Viau sera réalisée ultérieurement.

Le projet tel que planifié sous l’ancienne administration prévoyait que le segment entre Viau et Dickson soit entièrement terminé en 2027. Le segment du milieu, entre Desjardins et Viau, devait être construit en 2028.

Rappelons que le segment le plus à l’ouest, entre la rue du Havre et l’avenue Desjardins, a été entamé en 2025 et devait être complété en décembre dernier. La nouvelle administration a toutefois mis le projet sur pause après les élections du mois de novembre. Ce tronçon devrait être finalisé cet été.

Stationnement et fluidité

La mairesse de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, affirme qu’il était nécessaire de tenir compte des besoins des différents usagers de la route.

«Les attentes citoyennes sont très claires: un réseau cyclable connecté, mais en tenant compte des inquiétudes concernant la fluidité, la perte de places de stationnement et les autres irritants soulevés lors de la consultation. Nous réaffirmons donc notre engagement pour la sécurisation de la rue Hochelaga et des ajustements seront apportés afin de répondre aux préoccupations exprimées», dit-elle dans un communiqué.

Les citoyens peuvent consulter la documentation relative à cette consultation sur le site montreal.ca.

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