Troisième lien ou tramway? Les deux, dit Farnell Morisset

Le nouveau candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Taschereau, Farnell Morisset, ne voit pas d’opposition entre l’ajout d’un troisième lien et le développement du tramway à Québec. Au contraire, il s’inquiète de la polarisation des deux plus gros projets d’infrastructure dans la Capitale-Nationale.

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Le troisième lien est une proposition qui nourrit la politique québécoise depuis mars 2014. Après plusieurs moutures abandonnées, la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a présenté son plan pour un pont payant, construit au privé, avec un tracé à l’est.

Farnell Morisset est d’accord qu’un troisième demeure une bonne idée. Il craint toutefois que le projet soit devenu beaucoup trop politique. «Quand je ferme mes yeux et que j’imagine la ville de québec dans 100 ans, c’est pas raisonnable de penser qu’il va y avoir encore juste les même deux ponts,» dit-il. «Mais arrêtons d’utiliser ça comme une espèce de carotte électorale qui irait chercher certains électeurs.»

Ce que le nouveau candidat libéral souhaiterait voir, avant tout, c’est une décentralisation des décisions prises sur les projets d’infrastructure au Québec. «Les décisions devraient être prises plus près des gens qui vont en subir les conséquences», avance-t-il. M. Morisset souligne notamment les effets sur les terres agricoles, l’étalement urbain, et le transport de marchandise jusqu’à la Côte-Nord.

Le tramway, un «excellent projet»

À Québec, qui dit 3e lien dit aussi tramway.

Usager fréquent du RTC, Farnell Morisset trouve que TramCité est un «excellent projet» pour la Ville. «J’ai hâte que ce soit fait», ajoute-t-il. «J’aurais aimé que ce soit (réalisé) plus vite, comme tout le monde, mais donnons-nous le temps de bien le faire.»

Contrairement au troisième lien, qui relève de Québec, le projet de TramCité demeure un projet municipal. Cela n’empêche pas que les deux projets d’infrastructure sont souvent positionnés l’un contre l’autre. «Il y a toujours eu une espèce d’opposition entre le tramway et le 3e lien qui n’a pas raison d’être», déplore Farnell Morisset. «T’es pas obligé de présenter ça l’un contre l’autre. Il faut juger chaque projet d’infrastructure à son mérite.»

TramCité est déjà en chantier à Québec. Plusieurs travaux ont débuté dans les secteurs de Chaudière, Sainte-Foy, Saint-Sacrement et Montcalm. Le tramway est prévu de voir le jour en 2029.