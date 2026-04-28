Vers une piste cyclable sur le boulevard Saint-Laurent?

Un groupe de cyclistes souhaite ajouter une piste cyclable sur ce tronçon du boulevard Saint-Laurent.

Un groupe de cyclistes propose d’ajouter une piste cyclable sur la majorité du tronçon du boulevard Saint-Laurent situé dans Ahuntsic-Cartierville. La piste permettrait de sécuriser les déplacements vers deux écoles nouvelles écoles qui ouvriront à la rentrée scolaire.

Le projet est mis de l’avant par le groupe Ahuncycle. Les auteurs du projet soulignent que l’école Ahuntsic rouvrira en septembre 2026 après deux années de travaux. Idem pour la nouvelle école qui accueillera une partie des élèves de l’école Sophie-Barat. Toutes deux se trouvent sur le boulevard Saint-Laurent, côté est.

La piste s’étirerait du boulevard Henri-Bourassa jusqu’à la rue Legendre. Ahuncycle propose une piste bidirectionnelle afin de ne retirer qu’une seule voie de circulation.

«Considérant que les deux écoles ainsi que les commerces principaux sont du côté est, nous croyons qu’utiliser la largeur d’une seule des six voies (16% de l’espace pour les cyclistes et laissant 84% pour les automobilistes) serait un compromis très acceptable pour la plupart des citoyens cyclistes et automobilistes afin d’aider à réduire la congestion à cet endroit», lit-on sur le site web du groupe.

Accès au District Central à vélo

La piste permettrait aussi un accès plus facile au District Central à vélo. Or, est-ce que chat échaudé craindra l’eau froide? La SDC District Central a déjà eu une mauvaise expérience avec une piste cyclable installée sur les rues Chabanel et Meilleur.

Selon un sondage diffusé en octobre, la majorité des commerces affirment avoir subi un impact négatif sur leurs revenus ou leurs ventes.

La piste vers le District Central figure parmi les quatre pistes étudiés en priorité par la nouvelle administration de Soraya Martinez Ferrada. La mairesse d’arrondissement, Maude Théroux-Séguin, a déjà émis des doutes concernant le maintien de cette piste.

Contactée par Métro, Mme Théroux-Séguin a montré de l’intérêt pour le projet… avec des bémols.

«Oui, il y a de l’ouverture pour un projet de piste cyclable sur Saint-Laurent, mais ça demeure un dossier complexe qui implique plusieurs acteurs dont la STM. Il faut penser au transport collectif également», affirme-t-elle.

«Une chose est sûre, il est important de désenclaver le District Central», conclut la mairesse d’arrondissement.