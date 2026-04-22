Le pont de l’île Mercier complètement fermé, évacuations possibles

Le pont de l’île Mercier sera complètement fermé à cause du niveau de la rivière des Prairies, et les résidents pourront être évacués s’ils en font la demande. Parallèlement, Ahuntsic-Cartierville augmente sa distribution de sacs de sable.

Le niveau de l’eau continue d’augmenter dans la rivière des Prairies. Mercredi matin, la Ville s’attendait à devoir réagir à de nouvelles situations.

La circulation automobile était déjà interdite depuis lundi soir. Selon un avis émis mercredi par la Ville de Montréal, le pont de l’île Mercier sera fermé même pour les piétons à partir de 19h30 mercredi soir.

«Cette mesure est nécessaire en raison des niveaux d’eau élevés de la rivière des Prairies et de la vitesse du courant qui ne permet pas une traversée sécuritaire. Merci d’éviter le secteur et de suivre la signalisation en place», indique l’avis.

«Veuillez noter que les résidentes et les résidents qui le souhaitent peuvent être évacués», poursuit l’avis. La Ville n’a pas fourni de détails sur la relocalisation des personnes évacuées.

Mercredi matin, Jim Beis, responsable de la sécurité au comité exécutif, évoquait la possibilité que le pont du boulevard Gouin entre Senneville et Pierrefonds-Roxboro pourrait également être fermé.

Distribution supplémentaire de sacs dans Ahuntsic-Cartierville

Un peu plus à l’Est, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a augmenté la distribution de sacs de sable aux riverains. Les sacs ont été déposés sur des palettes à des endroits stratégiques du district Bordeaux-Cartierville.

Les résidents qui souhaitent s’en procurer peuvent se rendre aux points de chute suivants:

– rue de Beauséjour;

– rue Cousineau, au coin de la rue de l’Abord-à-Plouffe;

– rue Crevier;

– avenue du Ruisseau;

– rue Fréchette;

– boulevard Gouin Ouest;

– rue Jasmin;

– avenue Joseph-Édouard-Samson;

– rue Lachapelle;

– avenue Leblanc;

– rue Notre-Dame-des-Anges.

Si les sacs sont insuffisants, les résidents peuvent aussi contacter le 311 pour s’en procurer d’autres.