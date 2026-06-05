Nouvelle oeuvre d’art au parc des Gorilles

La Ville de Montréal a inauguré le 4 juin 2026 une nouvelle œuvre d’art public au parc des Gorilles, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Intitulée Les embranchements fructueux, cette installation immersive est signée par les artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani.

L’œuvre est le fruit d’une démarche collaborative menée avec les AmiEs du parc des Gorilles. Des ateliers de médiation ont permis de recueillir des contenus sonores directement auprès des personnes impliquées dans la transformation du site.

Une installation sculpturale, sonore et lumineuse

Natacha Clitandre, diplômée de l’UQAM et de l’Université Paris 8, est responsable de la conception sculpturale. Salima Punjani, quant à elle, a assuré la conception sonore.

Déployée en trois composantes le long du parcours piétonnier du parc, l’œuvre prend la forme de sculptures d’aluminium inspirées des embranchements des arbres et des réseaux urbains. Réalisées selon un algorithme représentant le processus de croissance des plantes, ces hautes sculptures lumineuses agissent comme des repères visuels et s’intègrent naturellement au patrimoine arboricole du parc.

Deux sculptures basses, appelées «souches», complètent l’installation. Elles intègrent des dispositifs sonores et vibrotactiles qui s’activent lorsque la main est maintenue devant un bouton tactile.

L’œuvre est finaliste pour le Prix Aménagement – Les Arts et la Ville 2026, et également en lice pour le Prix Coup de cœur, qui souligne une initiative culturelle se démarquant par son pouvoir d’inspiration, sa capacité à mobiliser et son impact dans les milieux de vie.

Cette installation a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Montréal. Le parc des Gorilles a lui-même bénéficié d’importants investissements publics, dont la plantation de plus de 3 000 arbres visant à réduire les risques liés aux chaleurs extrêmes dans le secteur Marconi-Alexandra.

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