La fermeture de la piscine du Centre récréatif de Beaconsfield repoussée

La Ville de Beaconsfield a annoncé le report de la fermeture temporaire de la piscine de son Centre récréatif. Contrairement à ce qui avait été communiqué précédemment, la piscine demeurera ouverte jusqu’au 14 juin 2026 inclusivement. La fermeture temporaire débutera donc le 15 juin prochain.

Initialement, la Ville avait indiqué que la piscine serait fermée dès le 8 juin. La réouverture sera aussi reportée d’une semaine. Elle est désormais prévue pour le 20 juillet.

Travaux de rénovation

Cette interruption de service est rendue nécessaire par les travaux de rénovation en cours au Centre récréatif. Plus précisément, la fermeture permettra la relocalisation de la sortie d’urgence de l’installation.

À noter que la fermeture habituelle d’entretien du mois d’août n’aura pas lieu cette année.

Des modifications aux cours et aux bains libres

En raison de ce changement de calendrier, les dates et les frais d’inscription de certains cours figurant dans le programme des loisirs d’été ont été modifiés. La Ville invite les résidents concernés à consulter la plateforme Amilia afin d’obtenir les informations révisées et à jour.

L’horaire des bains libres pour la semaine du 8 juin a également été ajouté au site web de la Ville.

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