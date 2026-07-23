Fermeture partielle de l’autoroute 20 à Lachine

Des travaux de drainage forceront la fermeture de la voie de droite de l’autoroute 20 Ouest, à Lachine, ce vendredi. La fermeture commencera à la hauteur de la 55e Avenue.

L’entrave s’étirera de 7h à 11h. L’entrée en provenance de la 55e Avenue sera également fermée par défaut. Ces deux entraves combinées pourraient générer de la congestion significative dans ce secteur, particulièrement en matinée.

Les automobilistes qui doivent se rendre à l’aéroport vendredi matin sont particulièrement invités à prévoir un délai additionnel et à envisager des itinéraires alternatifs si possible.

Pour éviter les mauvaises surprises, le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux conducteurs de consulter la plateforme Québec 511 avant de partir.

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