L’antenne Deux-Montagnes du REM inaugurée

La Rive-Nord a désormais accès au train léger de CDPQ Infra. L’antenne Nord du Réseau express métropolitain (REM), qui relie Deux-Montagnes au centre-ville, a été inaugurée vendredi et sera pleinement en service dès lundi.

Presque 10 ans après le dévoilement du projet et deux ans après l’inauguration de l’antenne initiale sur la Rive-Sud, les résidents de la Rive-Nord peuvent enfin embarquer sur le REM. Prévu initialement pour 2024, le projet a été plusieurs fois retardé, notamment à cause des travaux dans le tunnel du mont Royal.

Le nombre de stations du REM passe de 5 à pas moins de 19. Le train léger déssert plusieurs secteurs qui manquaient jusqu’ici de moyens de transport en commun fréquents et efficaces, comme la Rive-Nord, l’ouest de Laval et l’arrondissements de Pierrefonds-Roxboro.

Un projet qui «fait vivre la ville»

Vendredi, tout le gratin politique était présent pour souligner l’événement, y compris les premiers ministres Mark Carney et François Legault ainsi que la mairesse de Montréal nouvellement assermentée, Soraya Martinez Ferrada.

«C’est le genre de projet qui fait vivre cette belle ville, la plus belle ville du monde», a lancé le premier ministre Carney.

M. Carney a indiqué que ce projet s’insère dans la volonté du gouvernement fédéral de financer des projets d’importance nationale, comme le futur train à grande vitesse qui doit lier Québec et Toronto en passant par Montréal.

«Ce nouveau lien propulse notre ville dans la modernité, en offrant une mobilité digne des grandes métropoles mondiales», a dit pour sa part mairesse de Montréal.

Fiabilité questionnée

Le président et chef de la direction de la CDPQ, Charles Émond, a été questionné sur la fiabilité de ce nouveau tronçon. Dans les semaines suivant l’ouverture de l’antenne Rive-Sud, plusieurs arrêts de service ont terni l’image du REM pour une partie des usagers.

Depuis, la gestion et l’entretien du REM a été confiée au consortium Pulsar.

Charles Émond, président et chef de la direction de la CDPQ.

«Nous avons communiqué nos attentes à Pulsar», indique-t-il. «Ils ont de nouveaux équipements et de nouvelles ressources pour assurer les services.»

L’hiver dernier, les nombreuses pannes du REM ont forcé la CDPQ à déployer des autobus pour servir la clientèle.

Plaidoyer pour l’Est

Mme Martinez Ferrada a profité de la présence des deux premiers ministres pour faire un plaidoyer pour l’accélération du projet de transport structurant dans l’Est de Montréal.

«Je souligne que c’est un secteur qui est aussi grand que la Ville de Québec», a-t-elle lancé, en référence au projet de tramway qui a reçu un nouveau souffle avec la réélection de Bruno Marchand.

La réalisation du «projet structurant de l’Est» a été confiée à Mobilité Infra Québec, une agence nouvellement créée. Le dossier n’a toutefois pas connu d’avancée significative depuis la présentation du tracé proposé par l’ARTM en 2023.

Le casse-tête du mont Royal

Les travaux du tunnel du mont Royal ont repoussé plusieurs fois l’entrée en fonction de l’antenne Nord. La ligne de train de banlieue reliant Deux-Montagnes au centre-ville a été fermée dès 2021 pour permettre la mise en service du REM, mais les usagers ont dû patienter quatre ans avant que le nouveau service leur soit accessible.

La découverte d’explosifs vieux d’un siècle a causé des maux de tête aux ouvriers. Certains de ces explosifs ont détonné pendant les travaux. Heureusement, personne n’a été blessé.

Ces événements ont toutefois obligé le consortium responsable des travaux à mettre en place des mesures de forage à distance, à la demande de la CNESST. Cette méthode est plus lente et coûteuse, mais a permis d’assurer la sécurité des travailleurs.

La CDPQ Infra se félicite tout de même avoir mis en service un réseau de 50 km de train léger en seulement sept années de travaux.