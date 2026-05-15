Autoroute 520: nouvelles entraves sur la Côte-de-Liesse

La reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520 au-dessus de la 43e Avenue entre dans une nouvelle phase, entraînant de nouvelles entraves à la circulation dans le secteur du chemin de la Côte-de-Liesse. Les entraves commenceront mercredi et dureront trois semaines.

Dès le 20 mai, la circulation sur les voies de desserte de l’autoroute 520, entre l’avenue Riddle et la 46e Avenue, sera déviée sur les voies rapides de l’autoroute.

Parmi les fermetures annoncées, on compte notamment :

La fermeture de la 43e Avenue entre l’avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil;

La fermeture de l’avenue Riddle en direction sud;

La fermeture de l’avenue Ryan entre la 43e Avenue et l’avenue Renaud;

La fermeture de la rue Joseph-Dubreuil entre la 43e Avenue et la 46e Avenue;

La fermeture de la bretelle menant de la 43e Avenue à la voie de desserte de l’autoroute 520 en direction est.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise que la circulation locale sera maintenue pour la plupart de ces entraves, à l’exception de la fermeture complète de la 43e Avenue entre l’avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil. Des chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le ministère prévient que des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur et recommande aux conducteurs de planifier leurs déplacements en conséquence en prévoyant un temps de trajet supplémentaire.

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