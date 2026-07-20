2,3 M$ pour l’Est de Montréal et le Quartier latin

La ministre Chantal Rouleau a annoncé un investissement gouvernemental de 2,3 M$ destiné à la réalisation de cinq projets dans l’Est de Montréal et le Quartier latin. Les projets visent la revitalisation des quartiers et le développement du territoire.

Les sommes proviennent de la mesure d’aide financière pour l’Est de Montréal et le Quartier latin, dotée d’une enveloppe de 14 millions de dollars sur deux ans. Selon la ministre Rouleau, les cinq initiatives ont en commun de contribuer à l’attractivité de ces secteurs.

«Je me réjouis chaque fois que nous posons des gestes concrets pour l’avenir de l’Est de Montréal et du Quartier latin. Ces secteurs stratégiques, façonnés par leur passé, leur potentiel et leurs communautés, présentent des possibilités exceptionnelles», affirme Mme Rouleau.

Cinq projets soutenus

La plus importante contribution, soit 795 000$, est accordée à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) pour mettre en place des chantiers de travail dans des secteurs stratégiques, en appui au Groupe d’action pour le développement de l’Est de Montréal.

Le Partenariat du Quartier des spectacles reçoit pour sa part 730 000$ afin de transformer la jonction entre l’ouest du centre-ville et le Quartier latin. Le projet prévoit l’aménagement d’une place publique autour de la station de métro Saint-Laurent et l’installation d’un parcours lumineux le long de la rue Sainte-Catherine Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis.

La Société de développement commercial du Quartier latin obtient quant à elle 650 000$ pour doter le secteur d’une signature visuelle cohérente et accompagner les commerçants dans la consolidation de l’identité francophone du quartier.

Deux institutions complètent la liste. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) reçoit 92 000$ pour aménager de façon temporaire le terrain au nord de la Grande Bibliothèque, entre juillet et novembre 2026, afin de maintenir l’attractivité du secteur durant les travaux de réfection du secteur Berri. Enfin, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) obtient 26 443$ pour préparer un dossier de candidature en vue de faire reconnaître le caractère historique du Quartier latin par le ministère de la Culture et des Communications.

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