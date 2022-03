WestJet achète Sunwing

La compagnie aérienne WestJet a annoncé mercredi qu’elle achetait son compétiteur Sunwing. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, inclut autant «Vacances Sunwing» que «Sunwing Airlines».

WestJet conservera son siège social à Calgary et la nouvelle de voyagiste qui sera créé au sein de l’entreprise suite à la clôture de l’accord aura pour sa part des sièges sociaux à Toronto et Laval. La compagnie aérienne estime que l’acquisition de Sunwing, dont la marque ne disparaitra pas, lui permettra d’offrir de meilleurs tarifs.

«Nous réunissons deux entreprises hautement complémentaires avec des marques puissantes afin de renforcer notre entreprise de voyages d’agrément florissante et d’offrir une plus grande valeur à nos invités», a mentionné le chef de la direction de West-Jet Alexis von Hoensbroech, par voie de communiqué.

«Cette combinaison réunit les deux premiers transporteurs à faible coût du Canada et nous permet d’accélérer la croissance des voyages axés sur la valeur, qui constituent déjà le segment du marché du transport aérien qui connaît la croissance la plus rapide, poursuit-il. Elle crée de nouvelles possibilités pour notre personnel et nos partenaires opérationnels et appuie la reprise après une pandémie mondiale qui a été particulièrement difficile pour l’industrie canadienne du voyage et du tourisme, y compris les aéroports locaux et les entreprises avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration.»

La transaction, qui doit d’abord être approuvée, devrait être conclue à la fin de 2022. «Si nous venions à déterminer que la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence, nous prendrions les mesures qui s’imposent», a commenté le Bureau de la concurrence, qui examinera le projet d’acquisition.

Sunwing est le transporteur aérien qui a défrayé les manchettes, en janvier, après avoir accueilli un groupe d’influenceurs turbulent.