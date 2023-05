La Semaine de la pizza est lancée! 

La Semaine de la pizza est de retour pour sa troisième édition, qui se déroule du 1er au 14 mai prochains! De quoi encourager vos pizzerias locales préférées en vous régalant de leurs créations inédites.

Encore une fois cette année, c’est par l’application DoorDash que vous pourrez vous procurer votre pizza spécialement créée pour l’événement, que ce soit par livraison ou pour emporter. Vous pourrez ensuite voter en ligne pour votre pizz préférée.

Dans la province, c’est à Québec, Montréal et Gatineau que l’on trouve des commerçants participants. Au total, ce sont plus de 500 restaurants à travers le pays qui mettront la main à la pâte (littéralement) dans le but de vous impressionner et de gagner des prix.

«Grâce à la Semaine de la pizza, nous prévoyons que les restaurants locaux verront leurs ventes augmenter, ce qui aura un impact positif sur l’ensemble de l’industrie et favorisera sa croissance et sa durabilité», explique Thierry Rassam, cofondateur de l’événement, par voie de communiqué.

Voici 10 pizzerias montréalaises qui participent à la Semaine de la pizza: Pizzeria Morso (pizza à la viande speck bio de Charlevoix) Pizzeria Bros (pizza au prosciutto) Pizzeria NO.900 (pizza à la viande bio de Charlevoix) La Cage (pizza au bacon, saucisses et oignons) Hang Time Pizza (pizza au bacon et à l’ail) Poke Bento (pizza sushi) La Piazzetta (pizza hawaïenne au cochon braisé) Pizzeria Geppetto (pizza au smoked meat) Greenspot (pizza à la viande fumée) Le Pontiac (pan pizza aux pétoncles et aux crevettes)