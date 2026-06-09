Photo: Courtoisie - Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Une des options de radar photo mobile est celle installée sur une fourgonette.

Il y aura un radar photo sur le boulevard Henri-Bourassa

Le chantier du boulevard Henri-Bourassa, dans Ahuntsic-Cartierville, pourra désormais être surveillé par radar photo mobile. Les automobilistes qui excèdent la vitesse permise dans ce secteur s’exposent à des amendes doublées.

Les automobilistes circulant entre l’avenue d’Auteuil et la rue des Prairies devront donc circuler prudemment.

Le déploiement de ce dispositif de contrôle de la vitesse est rendu possible grâce à une entente conclue entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette collaboration permet d’étendre l’utilisation des radars photo mobiles aux zones de travaux routiers.

Une signalisation spécifique sera installée en amont de la zone visée.

Lorsqu’une infraction est détectée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est inscrit au dossier du propriétaire du véhicule. Toutefois, le montant de l’amende est automatiquement doublé lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’une zone de travaux routiers, ce qui est le cas pour ce tronçon du boulevard Henri-Bourassa.

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