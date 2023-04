Poulet entier, Tupac: voici les pires choses oubliées dans des Uber au Québec

On a tous déjà oublié quelque chose dans un Uber, mais attendez de voir ce que les clients québécois ont laissé derrière eux. De la photo de Tupac à un poulet entier (vivant ou pas, mystère…), certains objets oubliés sont plus surprenants que d’autres.

Parmi les objets les plus fréquemment oubliés au Québec, on retrouve les grands classiques: vêtements, sacs, cellulaires, écouteurs, bijoux, portefeuilles, ordinateurs, montres, vapoteuses et parapluies. Mais quelques-uns sortent du lot, comme un tabouret blanc, un broyeur bleu et une guitare. On se demande bien comment on peut oublier ces objets dans une voiture…

Mais le comble, ce sont ces deux objets particulièrement insolites: une photo de Tupac et un poulet entier. Pourquoi quelqu’un aurait-il une photo de Tupac dans sa poche, et surtout, comment oublier un poulet entier sur la banquette arrière? Les mystères de l’humanité sont décidément impénétrables.

Côté géographique, il semblerait que certaines villes québécoises soient plus têtes en l’air que d’autres. En proportion des courses en Uber, Gatineau arrive en tête des villes cumulant le plus d’oublis, suivie de Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal. On ne sait pas si c’est le charme de ces villes ou leur ambiance festive qui fait perdre la tête aux passagers, mais il y a clairement quelque chose dans l’air.

Que faire si vous avez oublié un objet dans un Uber

Si vous vous demandez quand les Québécois sont les plus distraits, sachez que le dimanche à 18h est le créneau où l’on oublie le plus d’objets. Quant au jour de l’année où les oublis atteignent leur pic, il s’agit sans surprise du 1er janvier. La gueule de bois et les résolutions oubliées ont sûrement leur part de responsabilité.

Heureusement, si vous avez oublié un objet dans un Uber, tout n’est pas perdu. Il suffit de suivre un processus simple et clair pour le récupérer. Rendez-vous dans l’onglet «vos courses» de l’application, sélectionnez la course concernée et cliquez sur «Trouver un objet oublié». Entrez un numéro de téléphone où vous êtes joignable, et le système vous mettra en relation anonyme avec votre chauffeur.

Si celui-ci a trouvé votre objet, vous pourrez vous arranger avec lui pour le récupérer. Et si le chauffeur ne répond pas, laissez un message vocal détaillé avec la description de votre objet et vos coordonnées.

Alors, la prochaine fois que vous prendrez un Uber, vérifiez bien que vous n’avez rien oublié… surtout si vous transportez un poulet entier.