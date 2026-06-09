Senneville: attention aux tortues sur la route!

La tortue géographique est une espèce en déclin présente sur le territoire de Senneville.

La Ville de Senneville lance un appel à la prudence auprès des usagers de la route en raison de la présence accrue de tortues sur ses voies de circulation.

Depuis le mois de juin, la période de ponte bat son plein, et ces reptiles peuvent être aperçus en train de traverser les routes à la recherche d’un endroit propice pour déposer leurs œufs. Le chemin Senneville est souvent fréquenté par les tortues.

Une espèce en déclin

Senneville abrite plusieurs espèces de tortues, dont la tortue géographique, une espèce considérée en déclin au Québec. Celle-ci vit notamment dans le lac des Deux Montagnes. En raison de la proximité du village avec les milieux aquatiques, il n’est pas rare d’observer ces animaux se déplacer hors de l’eau, particulièrement durant la saison estivale.

Face à cette situation, le Village de Senneville invite l’ensemble des usagers de la route à redoubler de vigilance, à respecter scrupuleusement les limites de vitesse en vigueur et à rester attentifs à la présence éventuelle de tortues sur la chaussée, surtout durant cette période sensible.

La municipalité recommande aux citoeyns de signaler rapidement la présence de tortues à l’aide de l’outil en ligne mis à disposition par Conservation de la nature Canada. Cet outil permet de documenter les observations et de contribuer aux efforts de conservation de ces espèces fragiles.

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