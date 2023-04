Comment bien s’équiper pour s’initier au BBQ cet été? 

C’est décidé, cette année, vous serez des personnes qui font saliver le voisinage avec votre BBQ. Mais quoi acheter pour débuter? Nous avons demandé conseil à Max Lavoie, co-propriétaire de BBQ Québec.

BBQ Québec est une entreprise familiale par deux frères, J-P et Max Lavoie. Ces passionnés de BBQ partagent depuis 2012 ce qui les allume à travers les produits de leur PME. Voici les suggestions de l’aîné pour s’équiper.

Un BBQ pour voir les choses en grand:

Si vous avez de la place à l’extérieur de votre demeure et le budget, Max Lavoie vous conseille d’opter pour des modèles de BBQ au gaz comme le Weber ou le Napoleon : «Je préconise toujours l’achat d’un BBQ au Gaz pour débuter, parce que même si la mode est au charbon pour la saveur, au niveau de la facilité et du niveau pratique, c’est plus avantageux, et ça dure longtemps», explique-t-il à Métro. Dans les modèles classiques sur pieds, vous avez le choix entre gris ou noir.

Gracieuseté, BBQ Québec

Coût : Vous pouvez vous en sortir avec un budget entre 1100$ et 1700$. Pour en savoir plus, c’est ici.

Un BBQ qui s’emmène partout:

Pour ceux et celles qui ont moins d’espace, comme un balcon ou une cour d’appartement, un BBQ format de poche semble être la solution. En plus, il pourra se trainer pour vos sorties au parc. Parmi ces modèles portatifs et faciles d’utilisation, au charbon, on retrouve le BBQ Weber Jumbo Joe Premium, choix de prédilection de Marc-Antoine Turcotte, représentant auprès des distributeurs de l’entreprise.

Gracieuseté, BBQ Québec

Coût : 109,99$ Pour en savoir plus, c’est ici. Pssst : N’oubliez pas les accessoires d’allumage et les combustibles comme mentionnés dans cette vidéo.

Le BBQ deux en un

Comme option plus dispendieuse, compacte et à deux fonctions, Mac Lavoie vous suggère d’y aller avec un Capt’n Cook. De quessé? C’est un petit outil de cuisson extérieure à deux étages : celle du haut sert de grill et celle du bas sert de cuisinière à convection, parfaite pour faire de la pizza. D’ailleurs, l’appareil vient avec une pierre à pizza, un coupe-pizza et une spatule pour mettre les mains à la pâte rapidement. Le pro du BBQ mentionne d’ailleurs que l’appareil est portatif, donc parfait pour vous suivre s’il y a un éventuel déménagement.

Gracieuseté, BBQ Québec

Coût : 499$ Pour en savoir plus, c’est ici.

Le choix des accessoires Le thermomètre Pour Marc-Antoine Turcotte, l’accessoire indispensable pour un BBQ réussi est un thermomètre. Cela permet de connaitre la cuisson de la viande sans avoir à la couper et l’enlever de la plaque ; parfait pour débuter. Pinceau, spatule et autres essentiels Niveau pratico-pratique, un trio d’ustensile de cuisson qui contient les essentiels : un pinceau à badigeonner, une spatule et une paire de pinces est une bonne option. Pensez à en choisir qui sont antidérapants et qui se lavent au lave-vaisselle. La brosse Pour prendre soin de votre BBQ et lui garantir une plus longue durée de vie, n’oubliez pas de vous équiper d’une brosse pour nettoyer le grill en enlevant la graisse brûlée et autres résidus! Notre expert du BBQ recommande une brosse avec des filaments en laiton et munie d’un grattoir. Une paire de gants Pour s’initier à l’activité tout en restant prudent.e, on peut s’équiper de gants isolants pour éviter les brûlures, mais aussi se protéger des lames de couteaux. Pour suivre les cours en ligne de BBQ Québec, c’est par ici.