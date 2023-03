Attitude ouvre sa première boutique de cosmétiques zéro plastique

Après avoir lancé sa gamme de soin sans plastique en pharmacie il y a quelques mois, la marque québécoise Attitude vient d’ouvrir sa toute première boutique consacrée entièrement aux cosmétiques zéro plastique.

Ce nouveau magasin a ouvert ses portes samedi dernier sur la rue Saint-Denis, au cœur du Plateau-Mont-Royal. Sa spécificité? On y trouve exclusivement des produits de beauté conçus au Québec, véganes et sans plastique. Les soins, crèmes, baumes, gels douche et autres shampoings sont donc vendus soit dans des contenants en cartons pour les produits solides, soit dans des bouteilles en aluminium réutilisables pour les produits liquides.

«Nous envisageons depuis longtemps d’ouvrir une boutique phare, qui nous permettrait d’aller à la rencontre de notre communauté et de notre clientèle, et de leur faire découvrir notre univers, a raconté le président et co-fondateur d’Attitude Jean-François Bernier par voie de communiqué. Le design de l’espace est le reflet de notre engagement en faveur de la durabilité et notre lien avec la nature. Pour nous, cette conception est une véritable démonstration du pouvoir du design pour créer un lien émotionnel entre les individus et l’environnement.»

En plus d’être belle, la boutique, designée par l’architecte David Dworkind, dispose d’une station de remplissage qui permet d’acheter certains soins en vrac et d’un îlot central en granit massif autour duquel on est invité à tester les produits.

Avant de lancer sa gamme de cosmétique, Attitude c’est surtout fait connaître pour ses produits ménagers écoresponsables qu’on retrouve dans plusieurs boutiques zéro déchet. Ces produits ne seront toutefois pas vendus dans le magasin de la marque.

Boutique Attitude: 4260 rue Saint-Denis, Montréal