8 soins locaux adorés pour «resetter» votre peau

Qu’on se le dise: le manque de luminosité, le retour du froid et nos vacances de plus en plus lointaines mettent à mal notre minois. Pour renverser la tendance, voici quelques soins québécois coups de cœur.

Dans sa chronique «Crush d’ici», le directeur des sections Inspiration et Culture chez Métro vous dévoile ses coups de cœur québécois.

Sérum vitamine C 10% – Laboratoire Dr Renaud

On le sait, la vitamine C a le superpouvoir d’éclaircir et d’unifier le teint en plus de ralentir le processus de vieillissement de la peau, en nous donnant une bonne dose d’antioxydant et en nous protégeant des radicaux libres causés par le soleil. C’est pourquoi cette nouvelle formule hyper concentrée du Laboratoire Dr Renaud est devenue notre nouvel allié anti-âge préféré. Dès les premières applications, l’effet tenseur était au rendez-vous et notre peau plus lumineuse. Chapeau!

116 $ – Disponible en ligne et dans quelques instituts de beauté

Sérum autobronzant – NUDA

Inutile de cuire au soleil pour avoir un teint hâlé à l’année. Avec ce sérum tout-en-un, non seulement on prend des couleurs sans virer orange, mais en plus on en retire des bienfaits pour la peau. C’est que sa formule est enrichie d’acide hyaluronique – qui emprisonne l’hydratation sous le derme – ainsi que d’antioxydants et de vitamine E. Bien que sa texture soit légèrement collante, elle n’a rien à voir avec les autres autobronzants sur le marché. On apprécie surtout le fait que le derme ne reluit pas trop comme si on venait d’appliquer une huile ultra hydratante. Le juste éclat tout-aller.

60 $ – Disponible en ligne et dans quelques instituts de beauté

Disques exfoliants Peeling triple action – Functionalab

Ça ne prend pas grand-chose pour bousiller la texture de la peau. Quelques impuretés par-ci, pollution par-là, manque d’hydratation un certain vendredi soir où on s’est couché sans crème. C’est là qu’interviennent ces disques exfoliants et resurfaçants qu’on utilise quelques fois par semaine ou au besoin avant le coucher.

Avec leur concentration de 8% d’AHA (acides glycolique, lactique, mandélique, malique, tartrique et citrique) et de 2% d’acide salicylique, ils aident à lisser et à éclaircir le derme en éliminant les peaux mortes et en stimulant la production de collagène. On vous entend déjà dire: «Mais là, attendez, ma peau va fondre. Allô la sécheresse et les rougeurs!!!» Eh non, malgré notre peau sensible et en trois semaines d’utilisation, notre visage n’a jamais tiré ni rougi. Probablement en raison du complexe chargé d’antioxydants et anti-inflammatoires de ces disques. La crème que vous appliquez par-dessus aide aussi, évidemment. À essayer sans hésiter!

75 $ – Disponible en ligne et dans quelques instituts de beauté

Masque Micro-Peel – Pro-Derm

Une bouille éclatante en permanence, ça demande efforts et entretien régulier. Pour y arriver, ce masque agit en bon soldat. Chargé d’acide glycolique, il élimine les cellules mortes, resserre les pores et donc lisse visiblement le derme en plus d’éclaircir légèrement le teint. On aime particulièrement sa texture soyeuse qui ne s’assèche pas et donc ne cause pas de tiraillement pendant qu’il fait son œuvre sur notre peau.

57 $ – Dans certains centres esthétiques, chez Etiket ou en ligne

Masque de nuit anti-âge suprême Ultime – IDC

Traiter ne suffit parfois pas. Il faut réparer. Fermez les yeux et laissez ce divin masque anti-âge et anti-fatigue faire le boulot. La composition de ce soin est tout aussi unique que mystérieuse. La marque québécoise affirme avoir développé un «Complexe Science du Sommeil» enrichi de «peptides clés qui freinent la contraction musculaire responsable de la formation des rides» et qui favorise la production de collagène. Elle nous a conquis à «sommeil», ce dont on a tous affreusement besoin, mais aussi avec sa texture onctueuse qui fond rapidement dans le derme, son parfum floral vivifiant et surtout son effet tenseur. Au réveil, notre visage semblait effectivement détendu et rafraîchi, et notre teint plus uniforme.

Bien que la gamme Ultime d’IDC ait été conçue pour peaux matures, ce masque a le mérite de balayer nos ridules de jeune trentenaire.

99,99 $ – Disponible en ligne, chez Jean Coutu et Pharmaprix

Les soins solaires Sunbrella – Davincia

Rangez les tubes d’écran solaire bleu pétant et sautez sur ces produits 100% naturels et minérals – conçus et fabriqués au Québec – pour protéger et magnifier (oui, oui!) votre minois des rayons UVA et UVB. Parce qu’en plus d’être des alliés anti-âges comme tout bon écran solaire, ils sont teintés, doux pour la peau. On craque pour la crème teintée pour le visage (FPS 30) avec sa texture riche et soyeuse qui fond rapidement dans la peau en plus de l’hydrater et de la nourrir grâce à l’acide hyaluronique et l’huile d’argousier. Elle n’est étonnamment pas collante et elle ne laisse pas d’aspect poudreux une fois sèche. Elle résiste en plus à l’eau et à la transpiration pour 40 minutes.

115 $ – Disponible en ligne et dans quelques instituts de beauté

Besoin d’une retouche en mi-journée? J’ajoute la poudre solaire minérale naturellement teintée – disponibles dans trois coloris – qui offre une protection FPS 30. Les pigments sont fins et s’amalgament autant à un visage naturel que maquillé sans dépôt. Wow!

81 $

Crème Pure Re[Gene] – Laboratoire Dr Renaud

C’est l’ultime crème anti-âge québécoise. Grâce à des complexes naturels minutieusement développés à Laval, cet élixir végane favorise la communication cellulaire, ce qui entraîne une cascade de réactions qui permettent de redensifier le derme en profondeur. Sa texture riche et soyeuse est tout simplement divine. Si elle a été conçue pour les peaux matures (45 ans et plus), on l’adopte en crème de nuit pour contrecarrer les premiers signes de l’âge.

116 $ – Disponible en ligne et dans quelques instituts de beauté

PHYT’S: naturel et de haut calibre

S’il y a bien une marque de produits naturels qui mérite notre attention (même si elle n’est pas locale), c’est PHYT’S, qui fête cette année son 50e anniversaire, et son 35e au Canada. Pionnière dans les biocosmétiques, la société française peaufine depuis cinq décennies ses soins 100% naturels et propose aujourd’hui pas moins de 300 produits de beauté et cosmétiques répartis dans 20 gammes, toutes certifiées Cosmébio, donc dépourvues d’ingrédients de synthèse.



Coup de cœur pour la gamme anti-pollution chargée d’antioxydants et d’actifs régénérants qui permettent d’oxygéner la peau, de stimuler le renouvellement cellulaire et de créer un bouclier contre tous les polluants. Les produits d’une douceur indescriptible et qui dégagent d’agréables effluves herbacés, parfois terreux, font briller notre visage de vitalité après quelques petits jours d’utilisation.