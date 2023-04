Altitude Sports électrifie ses livraisons

Altitude Sports, entreprise montréalaise de vente en ligne de vêtements techniques et d’équipement de plein air, livrera désormais ses colis de façon 100 % électrique à Montréal.

Pour mener à bien ce projet, Altitude Sports fait affaire avec Courant Plus, la première entreprise de transport écologique à Montréal, qui travaille déjà notamment avec La Maison Simons et Décathlon. «Les livraisons se feront à bord des toutes premières camionnettes électriques Ford E-Transit et par le moyen de vélos à assistance électrique», nous informe-t-on par voie de communiqué.

Altitude Sports prévoit ainsi livrer plus de 110 000 colis et éviter l’émission d’environ 45 tonnes de GES en un an, tout en promettant que les délais seront les mêmes qu’à l’habitude. Le service sera d’ailleurs offert gratuitement pour les commandes de 74 $ et plus.

Avec cette initiative de livraison écoresponsable, l’objectif de l’entreprise est, entre autres, de devenir un chef de file du commerce électronique durable au Canada. Elle veut aussi inspirer d’autres entreprises de vente en ligne à avoir un impact significatif dans le sens d’une économie durable.

La livraison en véhécule électrique sera d’abord déployée à Montréal seulement, mais l’entreprise prévoit l’étendre éventuellement dans l’ensemble du Canada.

Une démarche globale

Ce n’est pas tout. Altitude Sports mène aussi à terme d’autres initiatives responsables. Depuis novembre 2022, l’entreprise utilise du ruban adhésif recyclé et recyclable permettant d’éviter l’utilisation de plus de 5000 rouleaux de ruban adhésif plastique annuellement.

Dès ce mois-ci, la compagnie se dotera d’une machine pour déchiqueter le carton provenant des boîtes de ses fournisseurs. Elle veut utiliser ce carton comme matériau de rembourrage dans ses colis, ce qui permettra de diminuer l’utilisation de rouleaux de papier kraft. Enfin, dès le mois prochain, l’entreprise utilisera des enveloppes d’expédition faites d’un plastique 100 % recyclé et 100 % recyclable, pour l’expédition de 800 000 colis annuellement.